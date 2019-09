Quizás el fútbol, como deportes, es el más cruel de todos en cuestión de rendimiento-recompensa. Me refiero, como no, a la famosa 'El Síndrome de la 'Puerta Vacía' que se vive en el deporte rey. Por poner algunos ejemplos, en tenis si no tienes unos buenos sets es muy complicado llevarse un partido, quizás como tenista puede que tu rival haga el punto del partido pero finalmente ganes el partido 6-0 y 6-0.

Al igual ocurre en el baloncesto, la recompensa final es la suma de todas las acciones de los cuatro cuartos. Una sola canasta no significa nada excepto que sea en el último segundo y con empate en el marcador.

En fútbol el gol manda, la posesión es solo una herramienta, las ocasiones solo una estadística. Aquí manda el balón dentro de la red. De eso saben equipos como el último Atlético que ganó la Liga, o la Portugal de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa. Equipos que, con muy poco, sacaron de un gol el mayor rendimiento.

Tras esta breve introducción de como funciona el fútbol pasemos a la 'chicha' del asunto. El Albacete Balompié tiene un problema. Bueno, tiene más de un problema, pero el más preocupante es la falta de gol. Y es que ya no ha jugado su primer partido de liga, sino que ya lleva tres cumplidos y todavía no se ha visto a ningún jugador celebrar un gol como suyo.

Solo el tanto de Pedro Alcalá en propia puerta para dar la victoria frente al Girona, engorda las raquiticas estadísticas goleadoras de los de Ramis. Quizás volvemos a lo del principio, 'sin gol no hay paraíso', o lo que es lo mismo, no hay resultados, no hay ilusión.

Quizás al equipo ya se le empiezan a ver cosas. Barri y Karim combinan y se encuentran, cada vez parece que se está más cerca de parecer un equipo. Hay mucho que mejorar, en todos los puestos. No es habitual que un central de la envergadura de Gorosito nos acostumbre a que su pase cliché sea hacia atrás buscando a Tomeu, y que cada vez que intenta un pase hacia delante sea un regalo para el equipo rival.

Tampoco es normal que Olabe y Ojeda sigan sin decir nada en el campo. Descafeinados los dos, es hora que Ramis de la oportunidad a otros jugadores para que demuestren que han venido a hacer a este equipo. Y todo sea dicho, la derrota frente al Sporting se cosechó por dos detalles de los asturianos, el desequilibrio entre los dos equipos sobre el campo fue más parejo de lo que el resultado puede hacer pensar.

Tarde o temprano se superará este 'Síndrome de la Puerta Vacía', no se sabe si previo paso por el psicólogo, pero si está claro que no va a ser con dosis de nuevos fichajes. No queda claro, si el 'solitario' Zozulia podrá equilibrar la balanza de goles que han dejado huérfana Bela y Eugeni (20 goles entre los dos la temporada pasada), pero se deben buscar soluciones, y a todo esto hay que sumar que a Manaj lo está convocando su selección así que habrá partidos en los que no se contará con el albanés.

Esta afición empieza a tener hambre de goles, no la dejen morir de hambre.