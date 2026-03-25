Victorino Martín: "Albacete tiene toros, toreros, afición y festejos que la sitúan como una potencia taurina"

Por Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Albacete celebrará del 7 al 11 de abril la tercera edición de la Semana Taurino-Cultural, una cita que continúa consolidándose como uno de los principales eventos de divulgación taurina en la provincia. La presentación oficial ha tenido lugar este lunes en el Salón de Plenos de la Diputación, con la participación del presidente provincial, Santi Cabañero; el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín; el coordinador del capítulo de Albacete, Antonio Martínez Iniesta; el concejal de Asuntos Taurinos, Alberto Reina; y el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez.

Durante el acto, Cabañero ha destacado que la tauromaquia atraviesa un “buen momento” en la provincia, subrayando su arraigo en el territorio y su impacto en ámbitos como la economía, el turismo y la hostelería. En este sentido, ha avanzado la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Toro de Lidia, dotado con 12.000 euros, para seguir impulsando esta Semana y otras iniciativas vinculadas al sector. También ha puesto en valor propuestas como “Taurotapeando”, que acercan la tauromaquia a la vida cotidiana de la ciudad.

Por su parte, Victorino Martín ha definido Albacete como una “potencia taurina”, destacando el peso de sus ganaderías, toreros, plazas y afición, y ha insistido en la importancia del respaldo institucional para garantizar el futuro de este patrimonio cultural. En la misma línea, el concejal Alberto Reina ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento a esta iniciativa, que cada año despierta mayor interés tanto entre los aficionados como entre el conjunto de la ciudadanía, al tiempo que ha subrayado el papel de la Escuela Taurina como cantera de nuevos profesionales.

La programación, según ha explicado Antonio Martínez Iniesta, ha sido diseñada para todos los públicos e incluye exposiciones, cine, música, literatura, mesas redondas y actividades formativas. Entre las citas más destacadas figuran la exposición “Albacete en el ruedo y en el arte”, un espacio dedicado a Dámaso González, un concierto de pasodobles, visitas al campo bravo y un certamen de novilleros.

Uno de los grandes atractivos será “Taurotapeando”, las jornadas gastronómicas que se celebrarán en doce establecimientos hosteleros y que este año se amplían a dos fines de semana, combinando tradición culinaria y cultura taurina en un ambiente participativo.

Con esta tercera edición, la Semana Taurino-Cultural refuerza su vocación de continuidad y consolida a Albacete como uno de los referentes del mundo del toro en Castilla-La Mancha.