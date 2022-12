¿Seríamos más libres si el arte estuviera presente en cada minuto de nuestras vidas?

Cope Albacete pone hoy la mirada en el arte, de la mano de AMIAB. Hablamos de sensibilización a través del Arte, y de una forma diferente de entender este mundo apasionante.

Con el objetivo de promover el arte como una actividad integradora y en la que todas las personas pueden participar; sensibilizar a los artistas que participan pintando sobre las barreras arquitectónicas, sociales y la eliminación de las mismas; y reivindicar la normalización de este colectivo a través de la opinión pública.

En el mes de noviembre se inauguró en la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete la exposición del ‘Arte sin Barreras’ XXI Certamen Internacional de Pintura, Ilustración y Fotografía digital, organizado por la Asociación Nacional Amiab.

Este concurso trata de concienciar a través del arte de temas cotidianos como el deporte, el trabajo, la vida social siempre a través de la discapacidad y la inclusión. Unos 140 participantes de todo el mundo se han presentado en esta edición, en la que de nuevo se ha usado para canalizar el certamen la plataforma Mundoarti. Concretamente, han participado artistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, Italia, Mozambique, Perú, Portugal, Rumanía, España, Venezuela y Serbia.

De la mano deClara Mata, responsable dinamización asociativa en Amiab, conocemos este certamen y algunos de sus ganadores

Carlos Beltrán, una historia de superación a través del arte

Nuestro protagonista atravesaba un momento muy complicado en su vida personal, y gracias a este certamen encontró la vía de escape, que tanto había buscado.“Me parece un vía muy bonita, que las personas se unan y ayuden a otras personas”manifiesta Beltrán.

El arte apreció en la vida de Carlos, cuando se encontraba sumido en una depresión.“Yo tenía un gran desequilibro emocional y no podía entenderme. No veía la forma de salir. Estaba en un agujero que te absorbe” Y es ahí, cuando un día gracias a su madre descubre el apasionante mundo de la pintura. “Una mañana mi madre me trajo unas pinturas y unos pinceles”y gracias a ello tal y como nos cuenta Carlos, su vida cambió para siempre.

Las categorías de todos los ganadores, fueron: Carlos Beltrán en Pintura, con un premio de 1.300 euros, patrocinado por Gaviota, con su obra ‘La visión del corazón’ (óleo sobre lienzo); en Ilustración, con un premio de 900 euros, patrocinado por la empresa Gaviota, la ganadora ha sido Silvia Viana con su obra ‘Camino rosazul’ (digital). Y en el premio de Fotografía, dotado con 600 euros y patrocinado por la empresa Netya Sanyper, ha sido para Javier Arcenillas para su obra ‘Daniel music’. Además, la mención especial, dotada con un cheque regalo de 100 euros, ha recaído en Mercedes Nicolás con su obra ‘Un universo para gente guay’ (acuarelas).





Certamen de Artes plásticas CirculArt

El Certamen de Artes plásticas CirculArt, organizado por European Recycling Platform (ERP), nace con la vocación de contribuir a la divulgación medioambiental, el desarrollo sostenible y el impulso de la economía circular a través del arte y la cultura.

Tal y como nos cuentaNazareth Domínguez, responsable departamento campañas de comunicación ambiental en Grupo Amiab Medio Ambiente. Y encargada de CirculArt.

“Queremos convertirnos en un espacio de referencia para despertar, desde las artes plásticas, una visión transformadora de la sociedad, que impulse el cambio hacia la economía circular” señala Nazareth.

Este certamen se encuentra en su segunda edición, y este año la cita será en Málaga, donde expondrán las obras ganadoras de este año.





Una mirada al arte con los ojos de Santi Flores

El artista albaceteño con proyección internacional, Santi Flores, también nos ha acompañado en el programa de hoy. Además, el artista, ha formado parte del jurado de CirculArt, y nos habla de unas obras de un valor incalculable así como de sus participantes.

Aprovechando la presencia de Santi y de su larga y consolidada experiencia hablamos del arte en la ciudad de Albacete, en la sociedad e incluso en la vida cotidiana como puede ser el trabajo ¿Seríamos más libres si el arte estuviera presente en cada minuto de nuestras vidas?

Puede escuchar el programa completo, a continuación:

