Recinto Ferial 'Virgen de los Llanos': El segundo libro ya está disponible

Más de cinco mil personas ya han rubricado con su firma la petición para que el Recinto Ferial de Albacete lleve el nombre de la Patrona, la Virgen de los Llanos.

De hecho, el primero de los libros que COPE y la Diócesis de Albacete pusieron en la Catedral ya está lleno, por lo que a petición de los fieles que estos días acuden a la Novena y otros oficios en honor a Santa María de los Llanos, ya tenemos el segundo libro disponible.

Pedro Herrera, vicario parroquial de San Juan Bautista, nos ha contado que sigue habiendo muchas personas que preguntan por la iniciativa, que se han enterado por la radio, que alguien se lo ha contado, o simplemente lo oyen en los mensajes de las misas y hemos comprobado que el primer libro se ha completado, habiendo firmado gente incluso en las tapas.

Audio





Muchas fechas especiales aún

Si no has firmado todavía, no hay problema porque las celebraciones en torno a la Virgen de los Llanos este mes de mayo aún son muchas, empezando por el final de la Novena este viernes.

Cuando la sesión de la tarde concluya se celebrará el acto de imposición de medallas a los nuevos socios de la Real Asociación en la Catedral.

Mañana sábado a partir de las siete de la tarde, solemne procesión y ofrenda de flores en la plaza Virgen de los Llanos.

El domingo a las 11:00, solemne Misa Estacional presidida por le Obispo de la Diócesis de Albacete, Ángel Fernández Collado.

Y el sábado 27 de mayo, aniversario de la Coronación Canónica, de 8:30 a 13 horas y de 18 a 21 horas será el día de la apertura del Camarín de la Virgen de los Llanos. En principio hasta esta fecha, el segundo libro de firmas estará disponible en un atril en la Catedral.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado