PROGRAMA ESPECIAL EXPOVICAMAN DESDE GRUPO CANDELO

Toledo - Publicado el 07 may 2025, 18:49

¿Sabías que antiguamente existía una feria agrícola en Albacete donde comprar ganado y que se ubicaba en el Recinto Ferial? Era un espacio donde se compraba y vendía lo que nuestros antepasados usaban para sus tierras, esas que hoy, nos han dejado como legado.

Pues ese fue el origen de nuestro ahora conocido Recinto Ferial, construido en 1783 y que ahora recupera su esencia. ¿Cómo? Con una nueva edición de EXPOVICAMAN, la Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha, que este año 2025 celebra su 41 edición, y es la segunda que lo hace desde donde la vio nacer, desde este Recinto.

Se trata, sin ninguna duda, de la feria del sector agrícola y ganadero más importante de Castilla-La Mancha, esta es una de las más importantes a nivel nacional.

Expovicaman arrancaba en la jornada de hoy miércoles, por delante hasta el próximo domingo y COPE tiene diseñada para ti una programación especial donde te acercaremos nuestro campo. Auténticos profesionales de la agricultura, ganadería, maquinaria, afines y derivados, decenas de empresas que estos días exhiben, conversan, charlan, muestran lo que es un sector muy nuestro, el agrícola y ganadero.

GRUPO CANDELO

Grupo Candelo es una empresa albaceteña muy conocida en el sector. Se dedica a la comercialización de cereales y otros productos agrarios de origen nacional, para la industria harinera, semolera, maltera y para la alimentación animal.

Antonio Martínez Luján, es el gerente de Cereales Candelo y con él repasábamos como se ha transformado su empresa, una empresa que cada día se reinventa, que innova y que mira a un futuro pero sin olvidar jamás esas raíces pasadas. Por ello ese guiño al legado, a ese pasado y a la tradición.

Ahora ver la acogida que Grupo Candelo tiene en Albacete, da muestra con la gente que se ha agolpado en su stand a conocer más sobre la empresa, eso para Antonio es orgullo "solo me acuerdo de mi familia, de mis tíos, de mis padres, de mi madre, de mis hermanos, de toda esta empresa familiar y de mi bisabuelo, que fue al que le pusieron el mote de donde viene la marca Candelo. Entonces, pues, me acuerdo de eso. La tradición es tan importante como la innovación y ese soporte de las raíces es lo que te da poder seguir creciendo.

Antonio nos contaba que la cultura que se traslada en Grupo Candelo es la de siempre innovar. "Creo que la innovación, ya no solo forma parte de ganar más, sino fundamentalmente de sobrevivir. Y la empresa que no innova, la empresa que no está pensando en el futuro, es una empresa zombie. Y, por tanto, siempre el lema nuestro será la agricultura y la ganadería que viene, la que tenemos es muy buena, pero siempre tenemos que estar pensando en el futuro por supervivencia.

Grupo Candelo en Expovicaman

Grupo Candelo tiene más de 100 mil metros cuadrados en almacenes y explanadas, ubicados en Albacete, La Gineta, Fuentealbilla y Requena. Y cuenta con varias líneas de mercado. Pilar Gómez, es la directora de trazabilidad y expansión de Grupo Candelo.

"Una de nuestras características es la diversificación del negocio. Una empresa que comenzó con el comercio de materias primas para alimentación animal, sobre todo cereal, ha ido ampliando y también nos dedicamos a la semilla certificada, venta de fertilizantes, fitosanitarios, forrajes... En grandes rasgos Candelo Agri es donde englobamos todo el negocio vinculado con la agricultura, con el agricultor, semillas, fertilizantes y fitos. Y luego Candelo Feed y Candelo Food, son las divisiones dedicadas a la alimentación, tanto animal como humano.

Pilar como directora de trazabilidad y expansión nos contaba en directo que Grupo Candelo también ayuda al agricultor en esa rama tan importante como son las subvenciones y las ayudas de la PAC, "estas ayudas pueden suponer una explotación entre el 40 y el 60% de sus ingresos anuales. Por lo tanto, nosotros hace ya cinco años que implementamos este servicio. Asesoramos durante todo el año desde los planes de siembra que se elaboran en octubre, noviembre, para que ya cumplan con esos requisitos que tienen para la PAC. Pero no solo eso, también hacemos seguros agrarios, que pueden ser en invierno, como también el módulo P que estamos haciendo ahora de primavera para el pedrisco, también cuaderno de campo que está muy de moda últimamente por el boom del cuaderno de campo digital. Y estamos ayudándolos también para poder hacerlo con la plataforma más sencilla posible y que sea accesible para todos.

DIPUTACIÓN DE ALBACETE

Para la ciudad de Albacete, Expovicaman es una punta de lanza donde el pasado año, la visitaron cerca de 100.000 visitantes que disfrutaron de las diferentes actividades organizadas. Por los micrófonos de COPE Albacete y en este programa especial, también ha pasado Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete.

Una de las instituciones que apoyan esta feria agrícola, y por ello su presidente orgulloso de hasta donde hemos llegado, dando lugar al trabajo del agricultor en esta feria que tiene dos vertientes "una feria de negocio para comprar, vender, darse a conocer y ahí entra otra parte, la feria de visitas, porque cuantos más visitantes mejor".

Aquí tienes la entrevista completa con Santiago Cabañero.

CHAMPINTER

Otra empresa muy conocida en Albacete y su comarca, es Champinter. Ellos son una empresa que se ubican en la localidad de Villamalea, se dedica desde 1977 al cultivo de hongos, comestibles, de setas, de champiñones. Hemos hablado con Elías Olmeda, es presidente de Champinter y nos contaba que "comercializamos y producimos cuatro hongos en nuestras instalaciones: desde champiñón, que es nuestro principal hongo, luego pasamos por el portobello, seta ostra, la convencional que todo el mundo conoce, y shiitake, que es el hongo que más se consume en el mundo. Es una gran desconocida, pero que cada vez se está penetrando más en los mercados".

Dan trabajo a más de 1.200 personas y su producto llega "a todo lo que es la península, al sur de Francia, algo de Italia, algo de Marruecos, lo más cercano ya que tenemos una gran frescura y nuestra máxima se refiere también a lo que es la calidad.