El periodista Pedro Piqueras será nombrado Hijo Predilecto de la ciudad tras una propuesta del alcalde Albacete, una idea que ha contado con el apoyo por unanimidad de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento.

Hoy en Herrera en Cope Albacete hablamos con el presentador, quien recibe esta noticia con humildad y agradecimiento, “Con humildad, la verdad, porque no esperaba algo así. Con mucho cariño y agradecimiento. Fue una sorpresa cuando me llamó el alcalde de Albacete y estoy sobrepasado con estas cosas”, explica Piqueras.

Su despedida en Telecinco

Durante la entrevista compartimos con el periodista este momento tan emotivo de su despedida:





“Es la primera vez que escucho ese audio y me emociona. Han salido tantos vídeos y momentos que no he podido revisarlo todo. Fue una fiesta de despedida en la que no pare de llorar.” Y añade que le sorprendió mucho recibir esa sorpresa. “Hoy un ruido fuera, pero no podía imaginarme que cientos de personas de la empresa de todos los departamentos iban a acudir a despedirme. Fue un golpe al corazón”.





Primeros pasos en Albacete

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pedro Piqueras inició su trayectoria profesional en el diario Pueblo en 1973 en su tierra, en Albacete. “Se olvida muchas veces que empecé mi trayectoria en Albacete en el diario El Pueblo, también trabajé en la Voz de Albacete, he tenido una presencia clara en los medios de Albacete”, expone.

El presentador comparte con nosotros una anécdota de sus inicios en el diario El Pueblo“Cuando fui a entregar mi primer reportaje y me dicen: “Te faltan datos. Esto es un desastre". Y dije esto no me vuelve a pasar nunca más”, explica entre risas.

Desde entonces ha estado trabajando ininterrumpidamente en medios como Radio Nacional de España, Televisión Española, Antena 3 Televisión y Telecinco. El 20 de noviembre de 2023 anunció su retirada de la televisión a finales de ese año por decisión propia, poniendo fin a una larga carrera profesional tras pasar los últimos 17 años al frente de Informativos Telecinco.





“A las fake news antes se les llamaba patrañas”

Cuando le preguntamos sobre la relación entre la audiencia y los presentadores de noticias, especialmente en un mundo en el que la información fluye rápidamente y las denominadas ´fake news´ están a la orden del día, nos dice que, “el mundo se ha complicado, pero las fake news han existido siempre, desde que el mundo es mundo, lo que pasa es que antes le llamábamos patrañas. Patrañas, mentiras, rumores, bulos..." a la vez que asegura que la velocidad de estas noticias, le da miedo. “Hemos establecido una especie de convivencia con la falsedad y eso sí que da miedo”, confiesa.

“No he hecho nada en mi vida”

Y matiza asegurando que ha hecho mucho en el ámbito laboral, pero no el personal. “Estos días están siendo maravillosos, los estoy viviendo de una forma diferente. Y te parecerá una tontería, pero con los horarios que tenía antes no podía hacer cosas tan cotidianas como tomar una cerveza con mi hijo a las 8 de la tarde".

¿Quién hablará ahora de Albacete y de su feria en los informativos de televisión?

Albacete y su feria han tenido siempre un papel protagonista en los informativos de televisión, y entre risas, nos preguntamos ¿quién se encargará ahora de esta misión?: “La feria en sí misma tiene un peso importantísimo, y no por mis esfuerzos, sino por el de muchos... Pero yo me pregunto si no nos habremos pasado de promoción, porque ahora no hay quien pasee por allí”, explica entre carcajadas.

Pedro Piqueras es licenciado en Ciencias de la Información en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Durante casi medio siglo ha trabajado en diferentes medios de comunicación, 16 años en radio y 34 en televisión, ejerciendo como presentador de informativos y programas de actualidad y director de informativos. Ha sido distinguido con numerosos premios a su labor profesional como el Premio Ondas, la Antena de Oro, el Premio Eisenhower o la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 2021. Y ahora recibirá el mayor premio que puede otorgarle su ciudad: ser hijo predilecto.