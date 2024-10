´Mójate con Aquadeus': 25 Atletas se preparan para la Media Maratón de Albacete compartiendo historias de superación

En el marco del 25 Aniversario de Aquadeus, la marca del grupo El Pozo, lanzó allá por el mes de abril la iniciativa Mójate con Aquadeus, un proyecto encaminado a “devolver a la sociedad el apoyo recibido a lo largo de todos estos años” y que parte de los valores que genera el deporte y en concreto el atletismo.

De entre cientos de propuestas, Aquadeus seleccionó a 25 personas en función de las historias que representan y del motivo que cada una expresó para realizar este reto.

Desde el pasado 4 de mayo, fecha del primer entrenamiento, el grupo ha venido trabajando con los entrenadores titulados Atanasio Picazo y Blanca Claramonte, que han dirigido el trabajo tanto grupal como individual de técnica y resistencia, mientras que los nutricionistas Rafael Sanjosé y Loreto García se han encargado de los hábitos alimentarios de todos ellos.

Durante estos cinco meses de duro trabajo, Aquadeus también ha programado charlas técnicas o motivacionales como las protagonizadas por el supercampeón albaceteño Severino Felipe o más recientemente con el medallista olímpico Saúl Cravioto.

Mójate con Aquadeus pretende ser más que un simple plan de entrenamiento. Durante estos cinco meses los 25 atletas han compartido sus motivaciones, logros y hasta los momentos de debilidad con las eventuales lesiones. Se han convertido en un grupo que este seis de octubre será fácilmente identificable por su indumentaria y por su sonrisa.

Además, Aquadeus que ha seguido la evolución de todo el proceso de 5 meses de entreno y preparación, también ha documentado el mismo, teniendo prevista la presentación de un cortometraje de la iniciativa con entrevistas, evolución y participación de los profesionales y los participantes.

Las historias

De entre esas 25 personas que corren y preparan la Media de Albacete por algún motivo, nos hemos querido fijar en algunas que reflejan perfectamente el espíritu Mójate con Aquadeus.

José Manuel Velasco. 62 años. Cocinero. Carmen Arteaga. 32 años. Fisioterapeuta

Aquadeus Carmen y José Manuel

Son tío y sobrina. Él, aunque ha practicado muchos deportes, especialmente fútbol, no había tomado nunca contacto con el atletismo: “He aprendido mucho. En primer lugar a respirar. Antes me costaba llegar al parque de la Pulgosa sin pararme un par de veces y ahora no solo llego sino que además me doy una vuelta completa y vuelvo hasta mi casa”. José Manuel, que tiene siempre el aliento de su sobrina Carmen, nos confiesa que la preparación para él no ha sido fácil “primero por la edad y después por el tiempo que se necesita sacar para los entrenamientos”.

Por su parte, Carmen, que sí ha tenido experiencias exitosas en distintas medias maratones, incluyendo la de Albacete, está encantada por “correr en familia”: “Nos apoyamos mutuamente y me encantaría poder ayudar a que mi tío lo consiguiera. No sé si lo alcanzará, pero de momento ya ha sido un esfuerzo que merece aplaudir”.

Volviendo a lo personal y al Reto Aquadeus, Carmen destaca el trabajo en grupo y lo importante de tener un objetivo: “si no lo tienes (el objetivo), tampoco tienes ilusión por salir a entrenar. Aquí, todos perseguimos esos 21.097 metros y nos animamos unos a otros”. Además, Carmen destaca que “los entrenamientos pautados, las series y la disciplina alimentaria es otro factor que nos ayuda”.

Luis Sánchez. 41 años. Ingeniero

Aquadeus Luis

A este almanseño afincado en Albacete le cambia la vida cuando le tienen que extirpar un pulmón. Luis estaba acostumbrado a practicar deporte y aunque tras la operación todo es distinto, quiere demostrar y demostrarse que “es posible”. Él mismo nos explica que “ya he tenido la experiencia de correr el 10K Nocturno, fue mi primera meta después de mi experiencia médica y fue muy especial. Ahora el reto es mayor, el doble de grande, pero me he encontrado un grupo, tanto de compañeros como de profesionales –jefes, dice él- que hacen el camino muy distinto y especial”.

Pedro Pablo Pacheco. 60 años. Profesor

Aquadeus Pedro

Pedro puede considerarse el ejemplo de atleta popular que, aunque ha comenzado más bien tarde en las carreras populares, ha ido cubriendo etapas: primero con las pruebas solidarias de menor recorrido para después ir creciendo hasta correr el pasado año sus dos primeras medias –Almansa y Albacete- distanciadas en apenas dos semanas.

“El Reto –según nos explica- me llegó en el momento justo. Necesitaba preparación para disfrutar de los entrenamientos. Yo solo hacía tiradas cortas y algunas carreras y en el grupo encontré la motivación que buscaba”.

De todas formas, si para Pedro es importante alcanzar el objetivo deportivo, no menos importante es el motivo por el que decidió unirse al programa Mójate con Aquadeus: la lucha contra el bullying: “hace un tiempo que volví a la enseñanza y soy muy consciente de que estas situaciones son muy habituales y los críos, que lo pasan muy mal en estas situaciones, no siempre dan el paso de denunciar, aunque los centros tienen unos protocolos de actuación muy claros”.

Aunque para correr la Media Maratón de Albacete, Pedro se pondrá la camiseta del equipo Aquadeus, no olvidará llevar debajo la de su lucha contra el acoso escolar.

Carolina Narro. 47 años. Autónoma

Aquadeus Carolina

En febrero de 2016 a Carolina le diagnosticaron un cáncer de mama. Después de la quimioterapia, la radioterapia y hasta seis operaciones, hacer deporte es muy recomendable pero no siempre es fácil ya que los tratamientos dejan secuelas: “por eso quiero ser ejemplo para todas esas mujeres que están en mi situación o están a punto de pasar por ella, y creen que no pueden. A ellas quiero decirles que se puede conseguir si te lo propones”

Esta comerciante albaceteña que llega al Reto Aquadeus gracias a Acepain (Asociación Costuras en la Piel) no ha corrido en su vida aunque sí ha hecho otros deportes como el ciclismo “pero no me lo pensé. Era el momento de comprometerse y yo lo hice”. Y añade que “No sé si lo conseguiré, pero sí sé que lo intentaré con todas mis fuerzas y si no llego corriendo a meta, llegaré andando pero dejaré todo mi esfuerzo en ello”.

Jorge Sánchez. 39 años. Jardinero

Aquadeus Jorge

Jorge es usuario de Asprona y con el equipo de esta asociación que trabaja con la discapacidad intelectual, ha participado en pruebas de atletismo en pista, aunque nunca en distancias tan largas como una media maratón.

Todos sus compañeros destacan de Jorge que es el primero a la hora de entrenar; el primero en las series y “he ido poco a poco aguantando mejor los entrenamientos, sobre todo los más largos”.

Su reto particular no es solo cruzar la meta. Jorge se ha planteado hacerlo por su padre, que hace unos años murió de un cáncer de hígado y “tengo que dedicárselo a él”.