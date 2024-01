La mitad de los fallecidos en las carreteras de Albacete en 2023 no llevaba el cinturón abrochado

2023 ha sido un muy mal año en las carreteras de la provincia con 19 personas fallecidas en 18 accidentes mortales. Estamos 'mejor' que allá por 2000 o 2001 donde las víctimas superaban las sesenta, pero aunque fuera solo una, ya sería un drama y una mala noticia.

Comparando 2022 con 2023, hemos pasado de 11 a 19 personas fallecidas en vías interurbanas y de dos a tres en vías urbanas, siendo cinco los motociclistas muertos lo que también es un muy mal dato.

Profundizando en las causas de esos accidentes, las distracciones están detrás de la mayoría superando al de la velocidad excesiva. Cruz Hernando, jefa provincial de Tráfico nos ha explicado que "las distracciones son causa del 45% de esos 18 accidentes del año pasado".

Sorprende también y mucho a la máxima responsable de la DGT en la provincia el número de personas que han muerto y no llevaban el cinturón de seguridad y que "son prácticamente la mitad, ya que 9 de las 19 víctimas no lo llevaba abrochado, por lo que nos preguntamos que qué más hay que hacer para concienciarnos todos de los riesgos que evitamos de ser un herido grave o peor aún, un muerto en carretera por no usar este dispositivo que afortunadamente sí usan la mayoría de conductores".

Este úlltimo dato se ve refrendado con el de las sanciones por este mismo motivo que se han incrementado de 1100 a 1200 en el último año.

Según Cruz Hernando, "parece que en la misma medida que se deja de usar el cinturón de seguridad, va en aumento el uso del teléfono móvil en la conducción, no concienciándonos de su peligrosidad".

También crecen las de alcohol y drogas y solo descienden en este apartado de las multas, las que se imponen por exceso de velocidad que se han reducido ligeramente en el pasado 2023.