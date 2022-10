Misioneros de Albacete en misión

Hemos celebrado este domingo el día del DOMUND. Once mil misioneros españoles están repartidos por todo el mundo. Decenas de ellos son albaceteños. Son días los de este de octubre para enviarles nuestro apoyo de forma especial de recordar su labor y agradecer su entrega. Es necesario que se abran el corazón y las manos de todos, para contribuir con generosidad al fondo de solidaridad de la obra del DOMUND. Así cubriremos las necesidades de los misioneros y la construcción de iglesias y capillas, donde los fieles puedan reunirse para la celebración de los sacramentos. Ayudar al sostenimiento de colegios, dispensarios, centros médicos y formación de seminaristas y catequistas, ...

Julián Mansilla es misionero en Tailandia. Las condiciones de vida materiales son buenas. Su gran reto es la lengua y la cultura.

1. El lema del DOMUND es “Seréis mis testigos". ¿Qué nos dice el DOMUND hoy?

Todo cristiano que se esfuerza por vivir su fe “en verdad", que no significa ser perfecto, es misionero. Quien es consciente de su misión cristiana en el mundo es un testigo de Cristo. El DOMUND nos recuerda que todos los cristianos somos testigos de Cristo, somos misioneros. La manera de llevar esa misión es una cuestión secundaria: en tu país o fuera, clérigo o laico, célibe o casado, ... El mundo actual nos pide "testimonios", no "lecciones" de fe.

2. ¿Cómo descubriste tu vocación misionera?

Nace en el Seminario Menor de Albacete. Allí oí hablar, por primera vez, de Safané (Burkina Faso). Escuché los testimonios de misioneros albaceteños; Juan Cárdenas, Pedro Ortuño, Manolo de Diego...

3. Cuéntanos tu labor en Tailandia.

Acabo de terminar el estudio de la lengua tailandesa en la capital, Bangkok. Desde hace un mes estoy en la diócesis de Udon Thani, junto a dos compañeros del IEME, instituto misionero al que pertenezco. Como sacerdotes diocesanos que somos, estamos al servicio de esta diócesis, en igualdad de condiciones que los compañeros tailandeses. Disponibles para servir en las parroquias que el obispo nos asigna, ya sea solo o, como mi caso, con otro cura tailandés. Acompañamos el caminar de estas comunidades cristianas pequeñas y muy diseminadas. La religión budista es absolutamente mayoritaria (+ 95%). Es una "pastoral artesanal” como ocurre, actualmente, en tantos pueblos y aldeas de Albacete.

Amando López es misionero en Viche, Ecuador. Allí son pobres, carecen de medios materiales y económicos. Esto no impide que sean cristianos comprometidos con Jesús y su Evangelio.

1. El lema del DOMUND es “Seréis mis testigos". ¿Cómo vivir el DOMUND?

Aquí lo celebramos con una Eucaristía muy participativa. Tenemos la ofrenda de comida para las familias pobres, escenificaciones de la Palabra, procesión de entrada, signos de colores de los continentes, la colecta en la que colaboran las comunidades. Sobre el lema, me gusta la meditación del evangelio de Marta y María. Necesitamos ponernos todos (sacerdotes, consagrados, obispos, laicos) a los pies de Jesús y escucharlo, como María. Hemos perdido un poco la capacidad de escucha. A Dios, le hablamos, le rezamos, le pedimos cosas, pero nos detenemos poco en meditar qué nos dice Él. Por otro lado, está la llamada de María: “Dile a mi hermana que me ayude”. Es el grito de los pobres, de los que nos necesitan y que resuena constantemente.

Algunas veces me olvido de los pobres y éstos le dicen a Jesús lo mismo que Marta le dijo de su hermana. Entonces, Jesús me da un tirón de orejas y vuelvo a ellos. Marta pidió ayuda, los pobres piden ayuda. No seamos sordos y escuchemos. Con quien hay que estar es con los pobres. Aquí está la misión y la identidad de la Iglesia. Es la misión y la identidad de todo bautizado. No tenemos otra misión, ni otra identidad que no sea servir, escuchar, estar con los pobres, con los que sufren. Llevar a Dios a todos los que se sienten heridos.

Esto es un don de Dios, que nos viene de ponernos a los pies de Jesús, de escucharle y de ponernos también a los pies de los pobres, que nos gritan que les ayudemos. Esto es lo que hicieron Marta y María. Jesús dijo a sus discípulos que les enviaría el Espíritu Santo para que fueran sus testigos. Esto mismo nos dice hoy a nosotros. No estamos solos.

2. ¿Cómo nace tu vocación misionera?

Sin ser plenamente consciente. Me puse a los pies de Jesús, le escuché y hasta el día hoy. La vocación misionera es un don, una gracia. Así la vivo. ¿Por qué se fijó en mí y por qué me mandó acá? Preguntadle a Él. Dios se vale de muchos medios, personas, acontecimientos, para ponernos a cada uno en nuestro camino. A mí me ayudó un sacerdote amigo. Lo importante es hacer oración, tener un corazón sensible al dolor de la gente. Dejarse hacer por Dios. Él se encargará de lo demás.

3. ¿Qué haces en la misión de Ecuador?

Trabajamos para que todos sean conscientes que, como bautizados, tenemos un compromiso y una misión. Los domingos no puedo ir a todas las comunidades. Son más de 50. Por eso, trabajamos con guías y catequistas. Ellos mantienen celebraciones y encuentros en las comunidades semanalmente. Mi tarea acompañar y escuchar. Mucha gente vive dramas humanos y no tienen quien los escuche. La confesión de un chico de primera comunión me impresionó. Se acercó llorando. Yo guardé silencio y, al ratito, le pregunté. Dijo: “quiero conversar con mi papi. Él se va al campo y no me escucha”. Muchas chicas son acosadas y hasta abusadas, ¿quién las escucha? Nadie. Necesitamos escucharnos y necesitamos escuchar a Dios.

La delegación para Causa de los Santos organiza la charla “La Santidad en la vida ordinaria”

El nuevo delegado para la Causa de la Santos en la diócesis de Albacete, Juan Julián Castillo Zafra, va a impartir la charla La Santidad en la vida ordinaria. Tendrá lugar mañana, lunes 24 de octubre, a las 20 h., en la parroquia de la Asunción de la capital.

Los agentes de Pastoral de Salud se formarán en cuidados paliativos

Los agentes de Pastoral de la Salud comienzan el miércoles 26 de octubre un nuevo curso de formación. En esta primera sesión el doctor, José Javier de Arriba, especialista en cuidados paliativos del equipo del Hospital Perpetuo Socorro hablará sobre “cuidados paliativos”. La charla dará comienzo a las 17 h., en el Aula Magna del Seminario Diocesano, C/ Seminario 4 (Autobuses líneas A, C y E).

Vida Ascendente comienza el curso

El movimiento de personas mayores y jubiladas, Vida Ascendente, retoma de nuevo sus actividades a nivel diocesano el jueves, día 27. Lo hará con la celebración de la Eucaristía que se va a celebrar a las 17:30 h., en la parroquia del Espíritu Santo de la capital. Los mayores agradecen nuestra presencia y acompañamiento.

La delegación de catequesis comienza un curso sobre interioridad

La delegación de Catequesis y Catecumenado de la diócesis pone en marcha un proyecto para cuidar la interioridad, para pararnos y mirar dentro de nosotros, para descubrir quiénes somos, cómo vivimos y sentimos de verdad, en definitiva, conocernos para aceptarnos y querernos. Sólo así podremos entrar en relación con los demás desde lo que somos en realidad, cuidando, empatizando y poniéndonos al servicio desde lo profundo de nosotros mismos. Así descubriremos, también, que Dios está más cerca de lo que pensamos. Serán sesiones mensuales y preparadas de manera dinámica. Está dirigido, principalmente, a jóvenes de 20 a 35 años. La presentación será domingo el 30 de octubre, a las 17 h. en la parroquia del Espíritu Santo de Albacete.

