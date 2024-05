La Santa Iglesia Catedral se ha visto llena como en las grandes ocasiones este domingo 5 de mayo de 2024. Los obispos o arzobispos de las provincias de la región, los sacerdotes de la Diócesis, numerosas autoridades, desde el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, así como cientos de fieles, han respondido a la 'llamada' que el Administrador Diocesano, Julián Ros, realizó el mismo día que resultara elegido por el Colegio de Consulores el pasado 11 de abril.

"Permanezcamos unidos y concordes todos en la paz de Cristo y en comunión con Él, con humildad, con nuestro servicio de amor corresponsable y sinodal, en

En una preciosa ceremonia, don Ángel tuvo la oportunidad en su homilia de agradecer a personas y colectivos estos casi seis años de experiencias vividos en Albacete, con especial dedicación para los sacerdotes a los que ha pastoreado en este tiempo o a su fiel y leal secretario José Miguel Fernández.





Como parte más destacada de su intervención, Monseñor Fernández Collado dijo que "ha llegado el momento de dar un paso hacia atrás y dejar que otro Pastor, otro Obispo, pueda gobernar esta Diócesis de Albacete. Yo soy consciente de mis dificultades por culta de la enfermedad que sin pedirla ha llegado a mi vida. Y puedo decir que llegué a esta Diócesis ya mayor, pero lleno de salud. Han pasado los años; puedo decir y lo digo sinceramente hablando de corazón a corazón que he sido feliz, he querido y quiero a esta Iglesia en Albacete, os quiero. A ella me he entregado y he servido. He querido no tanto presidir, como servir. No quiero hacer ninguna valoración de mi servicio y estancia aquí, entre vosotros, porque nadie es buen juez en causa propia; que la haga el Señor y vosotros, aunque me acojo a la misericordia de Dios y a la vuestra".

Al concluir la celebración, Monseñor Fernández Collado ha ido recibiendo el agradecimiento personal de los fieles congregados, así como de las autoridades presentes y los sacerdotes celebrantes. En la web de la Diócesis de Albacete hemos encontrado distintos testimonios de personas que han compartido momentos y vivencias con él y que resulta muy interesante. Puedes leerlo pinchando AQUÍ.

