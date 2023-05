Manuel Serrano: “Todo lo que han hecho ya estaba presupuestado”

Con Manuel Serrano, Cope Albacete completa la ronda de entrevistas a los candidatos que optan a la alcaldía el próximo 28 de mayo en la ciudad de Albacete. Hoy ponemos la mirada en el partido popular, con Manuel Serrano a la cabeza.

Con una trayectoria política destacada y un compromiso firme con el progreso y el bienestar de la ciudad, Serrano se postula como una opción sólida y confiable para liderar Albacete hacia un futuro próspero.

Un líder con experiencia y dedicación: Manuel Serrano cuenta con una amplia experiencia política que lo respalda. Durante su mandato como alcalde de Albacete (2017-2019), asumió un liderazgo firme y dedicado, impulsando numerosas iniciativas en beneficio de los ciudadanos. Su enfoque centrado en el diálogo y la participación ciudadana lo convirtió en un alcalde cercano a la gente, siempre dispuesto a escuchar y atender las necesidades de la comunidad.

Compromiso con el progreso: Una de las principales fortalezas de Manuel Serrano es su firme compromiso con el progreso de Albacete. Reconoce que la ciudad enfrenta desafíos en diversos ámbitos, desde el empleo hasta las infraestructuras y el desarrollo sostenible. Serrano propone impulsar políticas que fomenten la creación de empleo y atraigan inversiones, promoviendo así un crecimiento económico sostenible que beneficie a todos los sectores de la sociedad.

Audio



Audio





Se muestra convencido de que volverá a gobernar en la ciudad. ¿Porqué Albacete necesita a Manuel Serrano como alcalde?

“Albacete necesita un diseño de futuro en el medio y largo plazo, no necesita de políticos cortoplacistas. Yo no digo que no hayan hecho nada, yo lo que digo es que no han hecho nada que no quedará presupuestado, licitado o ejecutado. En el año 2016, 2017, 2018 y 2019 diseñamos una gran ciudad en la que hoy se pueden ver hechos realidad los sueños y los anhelos de las futuras generaciones”, señala Manuel Serrano.



Y en cuanto a la primera medida que tomaría como alcalde, Manuel Serrano, lo tiene claro, estarían enfocadas en: sanidad y educación.

“Yo lo primero que voy hacer cuando sea alcalde de Albacete es que tengamos una salud digna. Llamaré al presidente de la Junta para exigirle que se descongestione la atención primera, medios humanos y dinero para descongestionar las urgencias...La salud es lo primero, y cuando eso este solucionado seguiremos avanzando en la ciudad”, explica.

Valora el tándem formado por Emilio Sáez – Vicente Casañ

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Cuando le pedimos que haga una valoración de la legislatura actual, Serrano nos lanza la siguiente pregunta: “¿Usted tiene impregnada en la retina alguna obra de la Junta o de la Diputación en la ciudad de Albacete que hoy pueda ser disfrutada por los vecinos?", y añade: “prometieron colegios y no han hecho ninguno, prometieron centros de salud y no los hemos vistos, prometieron un Albacete Arena y nos hemos quedado con las fotos...”. A la vez que les acusa de anteponer sus intereses personales y familiares a los de los ciudadanos albacetenses.

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez aseguraba en COPE Albacete que la empresa adjudicataria no ha cumplido y es posible que haya que sacar de nuevo el concurso y hacerlo por lotes para ser ágiles.

Serrano se ha pronunciado al respecto: “El alcalde comprometió una reforma integral del Carlos Belmonte al inicio de la legislatura, hace cuatro años, y lo vuelve a decir al final, y no ha hecho absolutamente nada...Iniciaremos la siguiente temporada y el estadio no estará iluminado y nos seguirán sancionando, por la incompetencia y la dejadez del señor Sáez”, apunta.

Emilio Sáez ha calificado esta campaña como “la más sucia de la historia” ... ¿Como la está viviendo Manuel Serrano y qué piensa de los últimos acontecimientos?

“Quien no es trigo limpio debe tener la preocupación de que le saquen algún trapo sucio, pero yo no soy responsable de que lo estén investigando por prevaricación…Yo no soy el responsable de que mienta impunemente a los medios de comunicación, a los ciudadanos de Albacete y en el pleno del Ayuntamiento”. “Uno es prisionero de sus palabras y dueño de sus silencios. Él es dueño y responsable de sus actos...”. Y concluye: “Es una vergüenza lo que está pasando en el Ayuntamiento de Albacete y yo no soy responsable tampoco de lo que le permitió el señor Sáez al señor Casañ”.

En el caso de posibles alianzas... ¿Pactaría con Vox si fuese necesario para conseguir la Alcaldía? ¿Con que partidos estaría dispuesto a pactar?

Serrano emplaza tanto al gobierno local, regional como nacional a hacer un pacto entre PP y PSOE, para procurar que en los 9.000 ayuntamientos de España gobierne la lista más votada, “gobiernos de coherencia, de sensatez, de decencia. Gobiernos que puedan avanzar desde el dialogo y desde el consenso y alcanzar junto a los ciudadanos las cotas de prosperidad y de generación de empleo y de riqueza, para estar preparados para abordar el futuro”, manifiesta.

Mañana el Partido Popular pondrá el broche final a su campaña a las 13.00h en el Casino Primitivo, estará presente el presidente del PP de Castilla-La Mancha y candidato a la Presidencia, Paco Núñez, junto al presidente del Partido Popular a nivel nacional, Francisco Núñez Feijoo.

Así pide el voto Manuel serrano, candidato a la alcaldía de la ciudad de Albacete por el partido Popular:

Vídeo