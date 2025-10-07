La FIFA asegura que el abuelo de Garcés es argentino y no malayo

El caso estalló tras el debut de Facundo Garcés con la selección de Malasia el 10 de junio, en un partido clasificatorio para la Copa Asia donde contribuyeron a una goleada 4-0 sobre Vietnam. Al día siguiente, la federación vietnamita presentó una denuncia ante la FIFA, cuestionando la legitimidad de las nacionalizaciones de varios jugadores, incluyendo Garcés. Esto desencadenó una investigación que el 26 de septiembre sancionó a Garcés (y a seis futbolistas más) a 12 meses de inhabilitación y cuya explicación se publicó el pasado lunes 6 de octubre.

La FIFA notificó a Garcés la apertura del proceso el 22 de agosto, extendiendo un primer plazo de alegaciones hasta el 22 de septiembre. Durante este período, se acumularon indicios sólidos de manipulación en las partidas de nacimiento de los antepasados. En el caso de Garcés, el foco se centró en su abuelo, Carlos Rogelio Garcés Fernández, cuya documentación presentada por la Federación de Malasia (FAM) lo situaba en Penang, Malasia, el 29 de mayo de 1930. Sin embargo, los documentos originales, accesibles sin obstáculos, según la FIFA, confirmaron su nacimiento en Villa María Selva, Santa Fe, Argentina, a más de 16.000 kilómetros de distancia.

La Investigación y las Pruebas

Las pesquisas de la FIFA destaparon un "contraste agudo" entre el certificado de nacimiento elaborado por la FAM durante el proceso de nacionalización y los textos originales. La federación malaya explicó en su defensa que recurrió a este documento alternativo ante la "imposibilidad de encontrar los textos originales". En cambio, la FIFA asegura haber accedido a ellos "sin obstáculos", revelando que el supuesto malayo Carlos Rogelio Garcés Fernández era en realidad el argentino Carlos Rogelio Fernández.

"Los documentos presentados por la Federación de Malasia (FAM) son falsos y los jugadores los han utilizado para evadir y eludir el reglamento de la FIFA con el fin de representar a Malasia", concluye el organismo en su sentencia. Esto fundamenta la determinación de que las partidas fueron "manipuladas o falsificadas" en lo relativo al lugar de nacimiento de los antepasados. La FIFA se declara competente no solo para sancionar a los falsificadores, sino también a "quien use esos documentos".

La Defensa de los Implicados

La FAM y los jugadores, incluyendo Garcés, basaron su defensa en argumentos como que "no tuvieron conocimiento de que algunos de los documentos pudieran haber sido falsificados", que no participaron en la falsificación y que su conducta general fue "correcta". Alegaron, en definitiva, ignorancia sobre cualquier irregularidad.

Pese a estos puntos, la FIFA rechaza las alegaciones, enfatizando que los jugadores fueron "beneficiarios últimos" del uso de documentos manipulados. "En conjunción con la FAM disfrutaron de forma efectiva, ilegal y exitosa" de las consecuencias, recalca el tribunal. Considera que la manipulación "golpea al núcleo fundamental de los principios del fútbol" y representa "una pura y simple forma de hacer trampas". El hecho de que cumplieran su objetivo al jugar actúa como agravante, mientras que su expediente limpio no resulta suficiente atenuante.

Razones de la Sanción e Impacto en el Alavés

¿Por qué esta sanción tan fuerte? La FIFA explica que ve a los jugadores como partícipes en una violación grave de la integridad del deporte. La sanción debe "desalentar y servir como medida educacional", siendo "severa pero necesaria para proteger la integridad del fútbol".

Para el Alavés, la sanción supone un "durísimo golpe". Garcés, fichado en diferido después de un año sin jugar, se había convertido en clave del once titular y líder defensivo hasta que lo apartó por todo este caso hace semana y media. El club lo suspendió cautelarmente "hasta que se resuelva el proceso abierto" y se mantiene al margen, a la espera de la apelación.

La FAM y los jugadores pueden recurrir ante el Comité de Apelación de la FIFA. Deben notificar por escrito su intención en los próximos tres días y presentar el recurso completo en cinco días.