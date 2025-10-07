Extremadura-Las Palmas, en la Copa del Rey: "Siempre confío en las noches mágicas de Almendralejo"

El CD Extremadura se enfrentará a la UD Las Palmas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputará entre los días 28 y 30 de este mes. Se prefería al Mérida, al tratarse de un derbi regional, y con la posibilidad de hacer una gran taquilla con la presencia de seguidores emeritenses en el estadio Francisco de la Hera.

La UD Las Palmas es quinto en la segunda división, a dos puntos del líder, el Deportivo. Es un rival que juega dos categorías por encima de la Segunda RFEF. Es claramente favorito, pero al director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, le gusta el emparejamiento y confía en una de las "noches mágicas" de Almendralejo.

El 1 de diciembre de 2019, fue la última vez que el cuadro canario visitó Almendralejo, en la segunda división, venciendo al Extremadura UD por 0-1 con un gol de penalti de Jonathan Viera. El entrenador amarillo era Pepe Mel. El Extremadura estaba entrenado por Manuel Mosquera. Gio Zarfino también militaba en el cuadro azulgrana.

Cartel de la UD Las Palmas nada más conocerse su emparejamiento con el CD Extremadura

En una entrevista en COPE, también le hemos preguntado a Manuel por Rober Correa, jugador pacense de 33 años, con una dilatada trayectoria, los últimos diez años, en el fútbol profesional y que, ahora, sin equipo, entrena con el Extremadura. ¿Podría ficharlo el club azulgrana?