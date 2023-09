Los Ferrero Rocher en la cena de Nochebuena

De entrante, crujientes de parmesano y jamón, pimientos rellenos de morcilla, lomo de cerdo relleno al horno y marisco de toda clase. De primero, una crema suave de espárragos. Y de segundo, paletilla de cordero. El postre, al gusto. Este podría ser el menú en cualquier cena de Nochebuena en cualquier hogar de esta piel de toro. Y si no gusta, los cambiamos. Lo que no variaría bajo ningún concepto y estaría en la sobremesa a buen seguro, es la típica bandeja de dulces navideños en la que en todos los hogares, sin excepción, incluirían Ferrero Rocher.



El festejo de hoy fue una bandeja de Ferrero llenos hasta arriba, con su típico envoltorio dorado en forma esférica. Tres toreros con tres conceptos muy concretos y dos ganaderías muy definidas, a los que ya hemos saboreado Feria tras feria, Nochebuena tras Nochebuena. Un cartel Ferrero Chorrer a priori y a posteriori, y es que lo que preveíamos, línea por línea se cumplió. Y es que si algo tienen estos bombones es que gustan a casi todos, pero no sorprenden y acaban siendo lo más monótono y lineal del mundo. ¿Hay que ponerlos en la mesa? ¿Se los comen? También. ¿Son algo fuera de lo normal, excepcional o sorprendente? No, bajo ninguno concepto. Hoy es Nochebuena y tenemos Ferrero Rocher. Mañana es Navidad y también los tendremos. Todos contentos, todos triunfando y a otra cosa.



El Juli, en la temporada de su adiós, fue el triunfador numérico de la tarde, y se despidió de Albacete con tres orejas en el esportón. A su primero, un remiendo de Jandilla excesivamente premiado con la vuelta al ruedo, lo llevó con gusto y hondura por ambos pitones en una faena repleta de técnica y transmisión merced a la buena condición del burel, que se dejó por ambos pitones. En su segundo, más inoperante, tuvo que abreviar y medir un trasteo de escasa conexión por el mal juego planteado por su oponente.



Paco Ureña, por el mal empleo de la tizona en el segundo de su lote, no pudo acompañar a Julián y Andrés por la puerta de la gloria. El murciano, durante toda su tarde, luchó contra viento y marea. Ganas, oficio y valor fueron sus armas. Nunca lo han faltado en este torero de valor mayúsculo y arrestos catedralicios. Eso sí, faltó rotundidad y profundidad en todo aquello que instrumentó y anduvo algo desdibujado en líneas generales. Pero pundonor, eso sí, tiene para medio escalafón.



Completó cartel ese ciclón venido del Perú que ya es primera figura del toreo. Por lo que arrastra y por lo que mueve en una masa entregada siempre a su particular concepto del toreo, plano y alejado de los cánones de la ortodoxia, pero de enorme conexión con el tendido. Cambiados por la espalda, toreo con las dos rodillas en suelo y demás efectismos y alharacas para conquistar a un público que pidió con fuerza las dos orejas. En uno y en otro. Sorteó, seguramente, el lote de mayor movilidad del encierro, especialmente el que cerró plaza. Y sin embargo, los aprovechó de más a menos, y es que de la superlatividad de su primer parlamento, pasamos a uno algo más errático y repleto de dientes de sierra. Con todo, uno y otro fueron suficientes para lograrlo todo.