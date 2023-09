Juanra Amores y Juani García Vitoria renuncian a sus cargos en la Diputación de Albacete

La Diputación de Albacete ha celebrado este miércoles sesión plenaria extraordinaria para tomar conocimiento de la renuncia al cargo, como diputado y diputada provinciales, de Juan Ramón Amores García y Juani García Vitoria: ambos, integrantes hasta el día de hoy del Grupo Socialista Provincial al frente del gobierno de la institución, como coordinador del Área Social y Cultural y como diputada de Servicios Sociales, respectivamente.

Juan Ramón Amores era elegido senador por designación autonómica por el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 31 de agosto. Debido a la imposibilidad de compaginar esa condición con las tareas que le exige el cargo de diputado provincial, ha presentado su renuncia a dicho cargo conforme lo previsto en el artículo 208 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Por su parte, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha designaba a Juani García Victoria como delegada provincial en Albacete de la Consejería de Sanidad. Al igual que Amores, debido a la imposibilidad de compaginar esa condición con las funciones en el gobierno de la Diputación, ha renunciado a esta responsabilidad conforme establecido la citada normativa.

Cabañero: “Pierdo a dos compañeros y a dos amigos, pero creo sinceramente que esta provincia y que la ciudadanía de esta provincia, ganan”

“Pierdo a dos compañeros y, sobre todo, a dos amigos en el día a día; pero creo sinceramente que esta provincia gana y que los ciudadanos de esta provincia ganan, por vuestro marcado carácter social y por vuestro marcado carácter humanista porque, lo que habéis hecho allí donde habéis estado, es intentar hacer más fácil la vida de la gente (especialmente, de aquellos que más necesitan de lo público); y eso a uno la da la tranquilidad de que donde vais a ir, lo vais a poder seguir haciendo, con las mismas buenas formas que lo habéis hecho en esta casa”, ha señalado Cabañero que, practicando esa “política afectiva” que tan pocas veces se suele llevar a gala, se ha permitido la “licencia” de acabar diciéndoles a ambos que les quiere, que les desea lo mejor y que se les va a echar mucho de menos.

Juani García: “Ha sido un honor trabajar en los Servicios Sociales de esta provincia”

Emocionada, Juani García ha manifestado su “sensación agridulce”, relatando en su última intervención como diputada que el paso por la Diputación la ha llenado de muchas vivencias que, especialmente a raíz de la pandemia, la han ayudado a darle mucho más sentido a la institución y a la fuerza y la importancia del municipalismo y de esa política que mejora de verdad la vida en los pueblos.

“Ha sido un honor trabajar en los Servicios Sociales de esta provincia, tener tanto contacto con tantas asociaciones y tantas personas tan especiales…”, ha subrayado, dando las gracias a los miembros de ambas Corporaciones de las que ha formado parte, por “el trabajo con cordialidad” que siempre han mantenido compartiendo el “bien común” como fin último; también a sus compañeros y compañeras del Grupo Socialista, con Cabañero al frente; al personal de la Diputación, “que ayuda y apoya haciendo posible una labor vital”; y, muy especialmente, al del área de los Servicios Sociales, “con quienes ha sido muy fácil la tarea”.

Ha terminado deseando “suerte y muchos logros” y dando un consejo: “Que esta Corporación siga el camino de los acuerdos y de la cordialidad, porque hemos visto que es posible y porque la ciudadanía siempre lo agradece”.

Amores: “Me he sentido capaz de dar lo mejor de mí para sumar en el equipo”

Juanra Amores también ha tomado la palabra en el que ha calificado como “un día complicado”. Recordando los “momentos difíciles” que, sobre todo, se vivieron en la pandemia, ha confesado seruna de las personas que dudaba del papel de las diputaciones en cada provincia: “Era escéptico, y la mejor manera de darme cuenta de su utilidad, ha sido haber participado más de cuatro años en esta casa, viendo la importancia de la labor que aquí se hace”, ha señalado.

Amores ha relatado que aquí ha conocido a “grandes personas, luchadores incansables, gente que se ha volcado a diario dando lo más valioso, su tiempo, por la ciudadanía de esta provincia”. Agradeciendo que se le haya dado la mano para enseñarle lo que en la Diputación se hace,se ha sumado a las palabras de cariño hacia el personal de la institución en cada uno de sus servicios, con una mención especial a los bedeles que, cada día, estaban atentos para abrirle la puerta y ayudarle a subir.

“Aquí no me he sentido como una persona con discapacidad, sino como uno más; me he sentido capaz de dar lo mejor de mí para sumar en el equipo. Le deseo la mejor de las suertes a toda la Corporación. Amo a mi pueblo, a mi provincia, a mi región y a mi país; contáis con un aliado más para trabajar junto a esta casa. Gracias, para siempre”, ha culminado.

Los mejores deseos les han llegado a ambos también por parte de los Grupos de la Corporación, con los del PSOE (Fran Valera) y PP (Antonio Serrano) tomando la palabra para hacérselos llegar junto al agradecimiento por la labor de estos años.

Remitidas sendas renuncias a la Junta Electoral, tal y como ha explicado el secretario al inicio de la sesión plenaria, desde la Diputación de Albacete se solicitarán las credenciales de: José González Martínez (concejal en Albacete)como sustituto de Juani García; y de José Antonio Calvo Requena (concejal en Munera) para suplir la vacante de Amores, habiendo renunciando a ella, ante la Secretaría de la Diputación, la siguiente en la lista para esa zona judicial: Mª Victoria Leal Utiel.