José Fernando Molina: “En mi tierra quiero mostrar mi mejor versión y no dejarme ganar la pelea”

Pedro Luján Cuenca

El torero albaceteño José Fernando Molina atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Tras brillar en la plaza de Tarazona de La Mancha junto a figuras como Ferrera y Pereira, afronta con ilusión una recta final de temporada marcada por la Feria de Albacete, donde tiene doble cita, y compromisos en cosos tan exigentes como Dax o Bayona.

Triunfo en Tarazona y confianza de cara a septiembre

Molina llegaba a Tarazona con la ambición de medirse con grandes nombres del toreo y lo consiguió con tres orejas en la tarde del sábado. “Fue una tarde importante junto a dos figuras del toreo y, gracias a Dios, logré ese triunfo que buscaba: mostrar mi capacidad para competir con ellos”, asegura.

Ese éxito refuerza aún más su confianza en este intenso mes de agosto: “La temporada está siendo muy bonita y muy positiva. Agosto era el mes más importante y está saliendo todo como lo habíamos preparado. Ahora, con mucha ilusión, llega la Feria de Albacete y también compromisos como la Feria de Dax o la cita de este sábado en Bayona”.

Madrid, plaza clave en su temporada

El torero también se muestra satisfecho de sus últimas actuaciones en Las Ventas, la plaza más exigente del mundo. “A principios de temporada no estaba anunciado en San Isidro, pero luego pude estar el 22 de junio y gracias a Dios las cosas salieron bien. Volví el 15 de agosto y fue una tarde positiva, aunque me quedó la espina de la espada en el último toro, que me privó de cortar la oreja”, lamenta.

Pese a ello, Molina no pierde la motivación: “Con ganas de volver de nuevo a Madrid y darme esa faena”.

El reto de la Feria de Albacete

La feria de su tierra ocupa un lugar especial en su agenda y en su corazón. El año pasado fue el triunfador del ciclo, con el trofeo Dámaso González en la mano tras cortar tres orejas a la corrida del Conde de Mayalde. Este año regresa con dos tardes claves, el 8 y el 15 de septiembre.

“Gracias al año pasado, sin esperarlo, pude ser triunfador de mi feria. Este año vuelvo con la misma ilusión, anunciado con la corrida de Conde de Mayalde y la de La Quinta. Ojalá las cosas salgan como las hemos preparado y podamos volver a recoger ese trofeo”, explica.

Y reconoce que torear en Albacete tiene un plus especial: “En mi tierra es donde uno quiere mostrar su mejor versión. Después de una temporada tan bonita, quiero que los aficionados de Albacete vean a un Molina más maduro, mucho más redondo, y darles esa alegría de no dejarme ganar la pelea en mi tierra”.

La generación joven del toreo

José Fernando también reflexiona sobre el momento que atraviesan los toreros jóvenes: “Si no me viese dentro de esa generación que viene con fuerza, tiraría la toalla. Pero afortunadamente estoy sonando. Ahora necesitamos puntuar, triunfar y seguir adelante, como hicieron en su día las figuras cuando tomaron la alternativa. Ya llegará el momento de mostrar un concepto más reposado. Hoy toca apretar y sacar las castañas del fuego”.

Con la mirada puesta en lo que queda de temporada, Molina afronta los próximos compromisos con ilusión y determinación: “Ojalá que dentro de poco podamos hablar de un final de temporada bonito, que se haga eco y llegue a la gente”.