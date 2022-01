El Guitarrero albaceteño que se hizo dueño del Hormiguero y de las manos de Pablo Alborán

Pablo Alborán visitó 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Castillos de Arena', su último single. Y lo que no esperamos en este programa que, sin duda, es uno de los que más audiencia tiene en esta franja horaria, es que la marca albaceteña saliese a la luz. El motivo: una nueva guitarra.

"Yo le pongo nombre a las guitarras, la de este año se llama Promesa", contaba Pablo Alborán antes de ver su nueva guitarra en el plató y cantar a capela.

Y fue justo en ese momento cuando el cantante junto a Pablo Motos nos regaló un momentazo, porque además de presentar su nuevo single fue sorprendido en directo con su nueva guitarra.

Una guitarra que lleva sello albaceteño

¡MOMENTAZO! Le hacemos entrega a @pabloalboran de su nueva guitarra para la gira #AlboránEHpic.twitter.com/2yc32kaaxw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 17, 2022





"En todas las giras tienes una guitarra nueva, ¿no?", preguntó Pablo Motos. "Sí, tengo un amigo que es luthier, Vicente Carrillo", explicó Alborán.

El presentador se atrevió a decir: "La nueva la tengo yo. Te la han preparado", dijo, antes de entregarle el instrumento. "¿Qué me estás contando? Pero si he hablado con Vicente hace unos días y me dijo 'a ver si quedamos y te la doy'". exclamó el artista. "Claro, porque te estábamos engañando", respondió Motos.

Pablo, no pudo contenerse y muy emocionado, probó la guitarra en directo. "Suena que te mueres. Mil gracias", manifestó.





Vicente Carrillo ha estado hoy en Cope Albacete

El manchego, natural de Casasimarro, pero considerado un albaceteño más, sigue llevando sus guitarras a todo tipo de famosos. Tiene su propia tienda online y fábrica.

Vicente Carrillo, nos ha contado como fue participe de esta sorpresa, “me mandaron un coche de producción y recogieron la guitarra”. Y de las manos de Carrillo al plató y a las manos de Pablo Alborán. Y una vez más se demuestra que en la vida, y mucho menos en la televisión, no hay distancia y todo es posible.

Le preguntamos Carrillo por lo que supone estar en boca de un artista de la talla de Pablo Alborán y en un programa con tanta audiencia como es ´El Hormiguero´. “Se da a conocer el trabajo que hacemos y es publicidad”, afirma orgulloso.

Una amistad que comienza hace 12 años

Se conocen en el año 2010 en el Auditorio Reina Sofia de Valencia y a partir de ahí comenzó una amistad bonita y con guitarras de incalculable valor sentimental.

“Como persona es increíble. Todos los adjetivos se quedan cortos para hablar de él” nos cuenta Carrillo.

Vicente cuando conoció a Pablo se comprometió a hacerle una guitarra en cada gira, y nos explica que “ésta surgió a la vuelta de vacaciones. Un día 6 de septiembre. Le escribo a Pablo y le mando una foto de la madera, mientras le pongo un ´ ¿Te atreves? ´. El contesto: ´ ¡Guau! Adelante´. Y ahí comenzó todo hasta el día de hoy. Han sido 4 meses de trabajo”.

El cantante visitará Albacete

El artista ha anunciado su próxima gira de conciertos en la que reinterpretará temas míticos de su discografía, así como nuevos, en más de dos horas de directos con el piano y su guitarra como protagonistas.

La gira, que le llevará a las principales ciudades españolas, ha sido anunciada con dos fechas en Albacete, en concreto los días 8 y 9 de abril. El lugar elegido es el Palacio de Congresos de Albacete.