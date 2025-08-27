Gabriel Olivares y Ana Graciani nos proponen mucha risa 'tántrica' durante la Feria de Albacete

La Feria de Albacete y el teatro siempre han ido de la mano. Desde los espectáculos del mítico Teatro Chino de Manolita Chen hasta las funciones variadas del Teatro Circo, la tradición escénica se renueva cada año. En 2025, el Teatro Circo acoge una propuesta que promete carcajadas y reflexión: Tantra, una comedia escrita y dirigida por el dúo albaceteño Gabriel Olivares y Ana Graciani, que se representará del martes 9 al domingo 14 de septiembre.

La obra, que ha cosechado éxitos durante este pasado verano en el Teatro Lara de Madrid, reúne de nuevo a un gran elenco actoral, junto a esos dos talentos albaceteños: Olivares y Graciani. Ella misma, en una entrevista en COPE nos ha confesado que “Nos une la tierra, pero también la comedia y el humor”, afirma. “Creemos que la comedia es un vehículo maravilloso para meter los dedos en las heridas sin salir salpicado de sangre”.

Tantra explora el universo del yoga tántrico y la energía sexual como vía de autoconocimiento, pero lo hace desde la risa. “La función gira en torno a un maestro de tantra que en realidad es un impostor”, explica Graciani. “Ese punto de partida nos permite reírnos muchísimo y hablar de la verdadera intimidad entre hombres”.

Por COPE Albacete han pasado también dos de los actores de ese reparto de hombres, Alberto Amarilla y Javier Martín, quienes destacan el carácter liberador de la obra. “La gente se parte de risa desde el segundo diez”, asegura Amarilla. “El sexo es un tema fantástico para la comedia, y cuando ves a cuatro hombres obligados a hablar de su intimidad, el resultado es muy potente”.

Más allá del humor, Tantra también invita a la reflexión sobre las nuevas masculinidades. “Los hombres hablamos mucho de sexo, pero no del sexo de verdad, de lo que nos pasa en la intimidad”, señala Amarilla. “Ver a estos personajes atravesar ese terreno es liberador, y por eso las risas son tan libres”.

De todas formas, Javier Martín añade que la obra es apta para todos los públicos: “Es una comedia muy blanquita. Han venido padres con hijos adolescentes y se aprende mucho. Aprendemos que el órgano más sexual del cuerpo humano es la piel, y que el contacto puede ser profundamente transformador”.

'concentrados' en motalvos

Durante los ensayos previos y los días de actuación, Gabriel Olivares tendrá a la compañía alojada en su casa de Montalvos, pero no piensan perderse la Feria. “Sería un pecado venir a Albacete y no disfrutar de la mejor feria de España”, confiesa Graciani. “Tenemos muchas ganas de salir y vivirla como se merece”.

Tantra promete ser uno de los platos fuertes del teatro en la Feria de Albacete 2025: una comedia inteligente, divertida y emocionalmente reveladora que conecta con el público desde la primera escena.

Las entradas para esta semana de risas con Tantra, entre el martes 9 y el domingo 14, están disponibles en Globalentradas o en las taquillas del Teatro Circo.

Namasté para todos...