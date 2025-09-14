El festejo de rejones va en azúcar

Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Cuando hace no demasiados años pasábamos el rato en la calle jugando a ciertos entretenimientos infantiles como el pillapilla, el pañuelo o el escondite, siempre estaba el típico primo pequeño que tenía que jugar con los mayores. A ese pequeñín se le daba el don o la gracia de "ir en azúcar", esto es, gozar de inmunidad y que no quedase nunca eliminado. Pues eso pasa cuando los que hablamos de la lidia a pie nos metemos en el fregao de contar el festejo de rejones, vamos un poco en azúcar porque sabes del tema pero el arte de Marialva no está tan trabajado como el de Cúchares. Pese a ello, vamos con el texto porque esta Feria no se va a contar sola.

Así, hasta el más pintado vio en la tarde de domingo ferial que había pocos habituales y mucho público amante del toreo a caballo. Tercer lleno consecutivo aún con el anuncio de sustitución de Andy Cartagena en la mañana dominical pese a comunicar Cartagena en la tarde del sábado, vía redes sociales, que no podría acudir a Albacete.

Demasiadas horas se tardó en anunciar la sustitución, o al menos que había una baja, por parte de la empresa. Y otra más: si es un secreto a voces desde hace un par de días que Fernando Adrián no va a venir a Albacete por estar convaleciente, y que el sustituto apunta a ser Manuel Jesús "El Cid". Esta ley del silencio va en contra de la deseada luz y taquígrafos que deben tener todos estos asuntos. Además, y hasta confirmación oficial esto es hablar por no callar, aunque El Cid es un torero con un pasado brillante, el espíritu de la letra y de la tarde inicialmente plateada de La Quinta con Adrián, Molina y Peñaranda es el de un cartel de jóvenes aspirantes que quieren abrirse paso. Al caerse Adrián, encaja más un torero como Víctor Hernández o los propios Navalón y Caballero que ya han triunfado esta feria. Toca esperar.

Volviendo a la tarde de rejones, entró Galán en el cartel, siendo su contratación un acierto, y lo hizo con buen pie, dejando una imagen sobria, solvente y con aroma clásico. Los aceros le dejaron injustamente sin botín.

UTE Casas Amador Diego Ventura

Diego Ventura, justo diez años después de cortar un rabo en Albacete, mostró que es un coloso a caballo, con una superioridad manifiesta y con cuatro orejas como cuatro soles. Siendo Diego, todo es más fácil. Por su parte, Lea Vicens dejó una imagen de aprobado, y aunque con ese sexto no terminó de clavar más reunida, la voluntad quedó bien patente. El descabello fue su talón de Aquiles mientras que Galán lo maneja con una contundencia insuperable.

la zona de prensa, hasta la bandera... de aficionados

Y como nota final, les contaré que me encaminaba hacia la plaza pensando que en la tarde de hoy, en el gallinero de prensa, estaríamos los cuatro habituales: Paco Delgado, Pedro J. y Pedro Belmonte junto a este que escribe. Pues estuve poco acertado en las predicciones ya que la zona destinada a los medios estuvo repleta de público ocasional que ve esa zona como un oasis en una zona donde cae un sol de justicia. El elenco es tan variopinto que va desde una señora que daba de amamantar a su criatura pasando por otra mujer que hacía las veces de aguadora, llevando refrescos y similares a familiares que en esta zona se habían sentado.

Y no es culpa del personal de plaza, que en varias ocasiones les ha pedido que se marchen a su localidad, incluso con la advertencia de avisar al personal de seguridad. Es falta de educación y civismo que también se da en los aficionados. Aunque, como me dijo una señora hace justo un año en este mismo escenario: "si aquí estáis fenomenal. Y encima, sin pagar". Se pensaría la señora que las facturas las pagamos mostrando en la ventanilla del banco crónicas como esta. Cosas tenedes, Cid, que harán fablar las piedras. Pues eso.