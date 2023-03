La experiencia de viajar en Avlo de Albacete a Madrid, en primera persona

Es un tren que supera los 300 kilómetros por hora; que tarda lo mismo que su hermano AVE, el de 'pata negra', que reclina sus asientos; que tiene entrada de auriculares y pantallas de vídeo; también una mesa individual para trabajar, conexión wi fi, enchufe para auriculares y para carga de móvil y hasta un vagón cafetería.

Lo único que no puedes hacer, si quieres un billete barato (desde 7 €) es elegir asiento, viajara en Clase Preferente (porque no hay) o cargar con una maleta de gran tamaño. Para aprovechar a tope lo de la Alta Velocidad Low Cost es necesario cumplir con esas premisas, incluyendo -lo más importante- la de antelación a la hora de sacar billetes.





Este lunes nos hemos subido a los primeros servicios AVLO de RENFE en el corredor Madrid-Alicante; cuatro viajes por día, dos en cada sentido, todos con parada en Albacete y que ofrecen cada día más de 1.300 plazas adicionales a los horarios que actualmente dispone la compañía.

Por la mañana el primer AVLO que pasa por Albacete sale a las 7:00 de Madrid, para en Albacete a las 8:39 y llega a Alicante a las 9:32. El segundo en este mismo sentido es por la tarde sale de la capital de España a las cinco, pasa por Albacete a las 18:33 y llega a Alicante a las 19:20.

En sentido Madrid, el primer tren disponible sale de Alicante a las 11:45, para en Los Llanos a las 12:33 y llega a Madrid a las 14:05, mientra que ya por la noche la última opción es subirse a las 21:54 y llegar a Madrid a las 23:31.

Madrid Chamartín Clara Campoamor

En nuestraexperiencia de hoy, compartida con otros trescientos viajeros, hemos tenido una ida a Madrid perfecta, con dos minutos de adelanto a la llegada a Madrid (14:03) y un paseo de lo más placentero. Lástima que la llegada sea -por obras dicen- a Chamartín y no a Atocha, aunque el viaje apenas ha durado hora y media, pero está claro que no es lo mismo quedar en el centro de Madrid que un poco más allá, pero eso es algo que no solo es para los AVlo sino para casi todos los trenes de este recorrido.

Por último y tras contactar con usuarios de este primer día, nos han contado que no sentían nada especial; que sacaron o les sacaron el billete y les pareció en general muy barato aunque las diferencias entre el precio que pagaron unos frente a otros fue grande ya que nos hemos encontrado con billetes de 7€ (el mínimo), de 18 y hasta de 25€. Todo depende, como decíamos anteriormente del momento en que se obtiene el billete y las opciones del mismo.

En la vuelta, sin conocer la incidencia concreta, hemos salido con media hora de retraso, aunque en la llegada a Albacete fue capaz de recuperar algunos minutos, algo que no solo les pasa a los AVLO sino también a los AVE últimamente con más frecuencia de la esperada o deseable.