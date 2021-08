Albacete sigue consternada por los acontecimientos vividos ayer tras el hallazgo del cadáver de María Isabel, vendedora de la ONCE y una persona muy conocida y querida en la ciudad.

Según ha adelantado este jueves 'El Programa de Ana Rosa' (Telecinco), y recoge “El Digital de Castilla-La Mancha” el mismo día en el que se perdió la pista a María Isabel, la vendedora de la ONCE habría estado tomando algo con su presunto asesino en torno a la una o las dos de la tarde. Poco después, antes de la cinco, la víctima utilizó un datáfono y su teléfono móvil registró actividad por última vez.

Según diversos testimonios, el presunto asesino era muy aficionado a la lotería.

Discusión por dinero

Además, una reportera del programa ha conseguido un revelador testimonio telefónico de una amiga de la fallecida, que ha asegurado que el detenido debía dinero a María Isabel, una situación que al menos habría provocado un momento de tensión entre ambos.

Según este relato, María Isabel le recriminó a A.G. el impago de un dinero, lo que provocó que el ahora detenido le hablase "de malas maneras". "Esta está medio tonta", dijo en referencia a la vendedora de la ONCE, un momento en el que su amiga, que intervino presencialmente en la discusión, salió en su defensa: "Oye, que tengas un poquito de respeto, te lo pido por favor".

De confirmarse este extremo, tal y como ha asegurado 'El Programa de Ana Rosa', la motivación del crimen de Albacete podría ser económico, aunque el caso sigue bajo secreto de sumario y la Policía Nacional prosigue con la investigación. María Isabel de la Rosa ha sido enterrada esta mañana en el municipio de Yeste, y el presunto asesino sigue arrestado a la espera de pasar a disposición judicial.

Cientos de personas se concentraron ayer tarde frente a la vivienda familiar de María Isabel de la Rosa, vendedora de cupones de la ONCE que fue hallada muerta este martes en Albacete, para exigir "justicia" por ella.



Con un aplauso de más de veinte minutos y con gritos de "justicia" transcurría la concentración, frente al domicilio de la familia, algunos de cuyos familiares -entre ellos el padre- han bajado para agradecer las muestras de cariño.



Representantes de la ONCE, como el delegado en Albacete, Javier Álvaro Ruiz, han entregado un ramo de flores al padre de María Isabel, y muchos compañeros de la ONCE acudían con sus chalecos, en los que lucían crespones negros.



Se lanzaron globos al cielo y se vieron escenas de mucha emoción y un profundo dolor con gritos de rabia pidiendo justicia.



La concentración había surgido de manera espontánea a través de los programas de mensajería móvil y la respuesta fue multitudinaria.



El caso está bajo secreto de sumario y que lo instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete.