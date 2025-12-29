Dan con los responsables del caimán abandonado en el pantano de Almansa

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Almansa han investigado a dos personas, de 29 y 35 años y vecinas de la localidad alicantina de Petrer, como presuntos autores de dos delitos contra la flora y fauna y otro por maltrato animal.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 9 de julio de 2025, cuando el SEPRONA de Almansa tuvo conocimiento de la posible presencia de un cocodrilo en el pantano de Almansa. Tras varios intentos, y con la colaboración de la Sociedad de Pescadores de Almansa y Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, el ejemplar pudo ser capturado.

El animal resultó ser un caimán yacaré, una especie exótica originaria de Sudamérica que figura en el Apéndice II del listado de especies protegidas del Convenio CITES. Una vez capturado, el espécimen fue entregado a los responsables del Zoo de Madrid para su cuidado.

La investigación para dar con los autores

El SEPRONA de Almansa inició las indagaciones para localizar a los responsables de esta introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural, un hecho que generó una notable alarma social al producirse en una zona de baño muy accesible. Gracias a la colaboración ciudadana y de varios cuerpos de seguridad, se pudo identificar a los dos investigados.

Ejemplar de caimán yacaré encontrado en el Pantano de Almansa

Posibles penas de cárcel y multas

A los presuntos autores se les investiga por dos delitos contra la flora y fauna: la liberación no autorizada de una especie no autóctona y la posesión ilegal de una especie protegida. Adicionalmente, se enfrentan a un delito de abandono animal por poner en peligro la vida o integridad del caimán.

Según establece el Código Penal, los delitos contra la flora y fauna pueden acarrear penas de prisión de cuatro meses a dos años o multas. Por el abandono, las penas van desde una multa de uno a seis meses hasta trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de inhabilitaciones especiales.

La ley de bienestar animal

La Guardia Civil ha recordado que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales prohíbe la tenencia en cautividad de animales de fauna silvestre que no figuren en el 'Listado positivo de animales de compañía'.