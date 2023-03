¿Cuánto tiempo de retraso supondrá la huelga de letrados en Albacete?

El paro de los letrados ha provocado un enorme tapón en casos de maltrato, despidos laborales y demandas de divorcio, entre otros.

La gravedad de la situación se ha ido agudizando día tras día, desde que empezó su paro indefinido el pasado 24 de enero, los letrados de la administración de Justicia estiman que, en la capital de Albacete, se han suspendido alrededor de 1.400 juicios y vistas, otras 1.130 diligencias y unas de 3.200 demandas pendientes de reparto o 10.000 escritos pendiente. Así como, casi 16 millones de euros, que se encuentran bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados.

Y la pregunta es clara... ¿porque han llegado tan lejos con esta huelga?“Esa pregunta la debería contestar el ministerio”, responde Alejandro Manuel Montes, uno de los letrados de los juzgados de Albacete, y añade, que ellos en todo momento han intentado llegar a un acuerdo.

Y cuando le decimos que nos asombra, precisamente, lo lejos que han llegado a pesar de las consecuencias. Alejandro es tajante: “hay que dejar claro que, a nosotros nos descuentan religiosamente cada día de huelga, aunque seamos funcionarios, día que hacemos huelga, día que nos descuentan”. Además, nos confiesa, que piensa que el ministerio confinaba en que finalmente se darían por vencidos, pero viendo que los días y los meses pasaban, es cuando realmente han decidido tomar cartas en el asunto.

Y si hablamos de dinero, ¿Cuánto les ha supuesto esta huelga?

Lo cierto es que este parón también ha afectado a su economía, y hablamos de pérdidas que pueden superar los 1.000 euros. “A mi este mes no me lo descuentan todo de una, pero aproximadamente me han descontado 11 días de huelga. Esto en términos brutos supone unos 1.300-1.400 euros” explica el letrado.

Una vez que vuelvan al trabajo... ¿Cuánto se va a tardar en recuperar los miles de procesos atrasados?

A pesar de que cada jurisdicción tiene unos plazos, hablamos de retrasos de 1 años. “La huelga supone que evidentemente vamos a llevar un retraso de más de un año, piensa que los juicios que se han suspendido tienen que volver a señalarse. Te podría decir que alrededor de un año o incluso más” manifiesta Alejandro.

El 90% de los letrados a secundado esta huelga en Albacete y las consecuencias se han visto tanto económicamente como en los plazos, y las seguiremos sufriendo al menos durante un año.

Esperemos que después de la tormenta llegue la calma. Y esa calma se resuma en la vuelta al trabajo en el día de mañana, tras esa subida salarial de 450 euros, que han acordado con el ministerio.

