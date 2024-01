¿Cómo afecta la huelga francesa a los transportistas albaceteños?

En las últimas horas, los camioneros españoles se han convertido en víctimas de las protestas de los agricultores franceses. El motivo no es otro que los bajosprecios de sus productos. Esta situación está desestabilizando el comercio por carretera en Europa, desde el viernes, como ya te contábamos en Cope Castilla-La Mancha, y amenaza con seguir así durante la semana. Frente a esa amenaza, un extraordinario dispositivo de 15.000 policías se han movilizado este lunes para proteger las vías de acceso a París con la meta de impedir que los bloqueos anunciados por las organizaciones agrícolas.

Las organizaciones del transporte españolas han reclamado el establecimiento de corredores de transporte seguros para las mercancías españolas.

¿Cómo afecta esta situación a los transportistas albaceteños?

Hemos hablado con el abaceteño, Rubén Pagan, jefe de tráfico en la empresa de transporte internacional, Miguel Ramón.

Rubén nos confirma en primera persona la presión y nervios que están viviendo como parte de la protesta francesa, que se traduce en vaciar camiones o incluso quemarlos. “Cuando ven que se tratan de camioneros españoles, nos paran, sacan las mercancías, la queman y no solo eso, han llegado a quemar incluso algún frigorífico o camión”, expone.

Estos problemas ya se han trasladado al otro lado de la frontera y se están traduciendo en pérdidas económicas, que afectan fundamentalmente a productos perecederos. “Atacan a productos como la lechuga o el tomate, son los productos en los que se siente más atacados, porque ellos quieren una bonificación sobre sus productos, entre otras cosas”, afirma.

Vídeo





“Imagínate, cualquier persona que esté circulando por Europa que se encuentre una situación así, nosotros lo tenemos claro y les recomendamos que actúen con calma y que en ningún momento se ponga en peligro su integridad física”, contextualiza ante la situación que están viviendo.

Empatía con los agricultores franceses

Los camioneros españoles comprenden los motivos que llevan a los franceses a movilizarse, aseguran que comparten casi las mismas reivindicaciones, pero que no pueden permitir que focalicen sus protestas en la producción española, ni por supuesto en los términos injustificables en los que se está llevando a cabo, “al final todo el mundo entiende que cuando un sector está en problemas, los gobiernos deben actuar para ayudarnos, lo que no entendemos son las formas, porque ellos tengan problemas no pueden generarlo a su país vecino. Para mí las formas no se justifican”, explica Rubén.