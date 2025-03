El cartel 'zombie' de la Tamborada de Hellín 2025 genera una avalancha de memes y comentarios negativos

Con la habitual expectación que se genera en una ciudad que vive por y para su Semana Santa, este miércoles se presentaban en el Teatro Victoria de Hellín los carteles de la Semana Santa y la Tamborada 2025, declarados de Interés Turístico Internacional.

Si bien en el acto oficial no se mostró disconformidad con ninguno de ellos, nada más descubrirse el de la Tamborada, los comentarios, primero en el propio teatro, y posteriormente en todo tipo de foros, no se han hecho esperar; que si parece una escena de 'Walking Dead", que si "no representa a Hellín" o que si "El Resplandor da menos miedo...".

El cartel en cuestión no se elige por concurso como ocurre en otros casos sino que es un encargo de la Asociación de Peñas de Tamborileros de Hellín. En este caso ha sido el artista local Miguel Ángel Langa, que ha representado esa Tamborada con su particular estilo, pero que ha generado un aluvión de respuestas negativas y memes, e incluso una canción, de la que se desconoce el autor (posiblemente haya sido generada por Inteligencia Artificial), pero que ha sido rápidísima en la reacción ante la obra. Aquí puedes escucharla.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Canción sobre el cartel de la Tamborada de Hellín

ALGUNO DE LOS COMENTARIOS

Transcribimos a continuación algunos de los mensajes que en redes sociales se han leído al respecto del cartel.

"Insultante, indignante y humillante. Una auténtica vergüenza. Es más, parece que quien sea el autor lo que hace es reírse , burlarse o no se muy bien el que, de todos nosotros.... No sé muy bien quien da el visto bueno a estas cosas pero yo no pondría ni un solo cartel de esta auténtica porquería.

Me parece un insulto hacia mi pueblo y mi gente.

ES UN CARTEL RIDÍCULO!!!

Comentarios

"Para el que no nos conozca, se acerque a Hellin y vea esto, se pone un collar de pinchos en el cuello, se rocía con agua bendita y sale chirriando ruedas de aquí sin mirar atrás".

"De verdad???... Tantos años luchando por una Semana Santa espectacular y con todas estas cosas, Nos la estamos cargando!!!!.... Me parece una vergüenza que ese cartel nos represente!"

"Si se pretende provocar al pueblo lo ha conseguido y no discuto que sea buen pintor pero en este caso se ha lucido".

"Madre mía, parece la noche de los zombies vivientes, es que da miedo"

"Por favor no sacar ese cartel a la calle, que nuestros niños tiran el tambor y salen corriendo. No sé quién habrá sido el jurado, pero tienen el gusto echado a perder".

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE TAMBORILEROS

Ante la polémica suscitada, la Asociación de Peñas y Tamborileros de la Semana Santa de Hellín ha hecho público un comunicado oficial en el que dejan claro que no retirarán el Cartel; agradecen a Miguel Ángel Langa su trabajo y añaden que en la próxima reunión de la Asociación, pedirán a los peñistas opinión sobre cuál es la mejor forma de elegir el cartel de próximas ediciones. Aquí tienes la respuesta que nos ha dado a COPE Albacete José Luis Jiménez, presidente de la Asociación.