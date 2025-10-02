Baratalia celebra tres días de puertas abiertas con precios de escándalo

Albacete tiene una cita ineludible este fin de semana con el descanso, la comodidad y el buen gusto. Del 3 al 5 de octubre, Muebles Baratalia abrirá sus puertas con una liquidación total de exposición, ofreciendo colchones, sofás, sillones, muebles y decoración a precios que parecen sacados de otro mundo.

La gerente de la tienda, María Cano, asegura que el evento es una oportunidad única:

“Hemos preparado unas jornadas de puertas abiertas con auténticos chollos. Queremos que cualquier persona pueda llevarse a casa desde un somier básico por 15 euros hasta un sofá de diseño, pasando por colchones de alta calidad o detalles de decoración que transforman un rincón entero”.

Precios que conquistan cualquier bolsillo

Durante estos tres días, los visitantes encontrarán gangas a partir de 50 euros y una enorme variedad de productos para todos los estilos y necesidades:

Somieres desde 15 €.

Canapés desde 120 €.

Colchones desde 50 €, con el modelo Holanda como gran favorito del público gracias a su combinación de muelle ensacado y viscoelástica.

Sofás de todos los colores y texturas: grises elegantes, rojos vibrantes, azules sofisticados, lineales de gran tamaño o clásicos de 2 y 3 plazas.

Muebles auxiliares y de decoración: escritorios, consolas, cuadros, relojes, figuras, sillas y recibidores.

Baratalia Albacete

“Queremos que nuestros clientes entren, se sienten, toquen las texturas, comparen colores y, sobre todo, se sorprendan con los precios. No hablamos de cuatro cosas: hay de todo y para todos los gustos”, explica Cano.

Baratalia Albacete

Baratalia Albacete

Un espacio pensado para el hogar y el bienestar

El concepto detrás de Baratalia va más allá de la venta de muebles: busca ser un punto de encuentro para quienes desean hacer de su hogar un refugio cómodo, bonito y funcional en medio del ritmo acelerado de la vida actual.

Baratalia, situada en la Carretera de Madrid número 31, frente a los nuevos juzgados de Albacete.

Viernes 3 y sábado 4 de octubre: de 10:00 a 20:00 horas.

Domingo 5 de octubre: de 10:00 a 13:30 horas.

Eso sí: las ofertas estarán disponibles solo hasta agotar existencias.

Con precios de auténtico “escándalo” y un catálogo que abarca desde lo más esencial hasta lo más sofisticado, las jornadas de puertas abiertas de Muebles Baratalia se perfilan como uno de los eventos comerciales más esperados en la ciudad.

Así que si estabas esperando el momento perfecto para renovar tu sofá, cambiar tu colchón o dar un nuevo aire a ese rincón olvidado de tu casa, este fin de semana es la ocasión ideal.

📍 Recuerda: del 3 al 5 de octubre en Carretera de Madrid, 31 (frente a los nuevos juzgados, Albacete).

👉 Muebles, descanso y decoración a precios irrepetibles.