“Apostamos por el sentido común”, Ricardo Cutanda, candidato a la alcaldía por UCIN

Faltan 13 días para esa cita que todos los ciudadanos se darán con las urnas el próximo 28 de mayo. Con el fin de acercarte a todos y cada uno de los candidatos a la alcaldía en la ciudad de Albacete, Cope te acerca en el magazine diario a cada uno de los protagonistas.

Hoy ponemos la mirada en UCIN, el candidato a la alcaldía de Albacete por el Partido Unión de Ciudadanos Independientes, con Ricardo Cutanda, a la cabeza.

Desde UCIN Albacete han recabado la opinión de los vecinos para confeccionar programa electoral. No pretenden arrasar en el panorama político, pero sí quieren dejar claro que por muy nuevos que sean, no se van a detener.

Piden a los ciudadanos de la ciudad, que comparen y se decanten por el programa que mejor les convenga y que no se dejen engañar con propuestas populistas que quedarán en meras promesas.





UCIN Albacete, apuesta por propuestas de sentido común

Pretenden incentivar la inversión en la ciudad con la implantación de nuevas empresas o la llegada de un parque de atracciones. También les parece importante recuperar zonas verdes o cumplir con la ordenanza cívica.

“Estamos en contacto desde hace 5 años con los responsables de estos parques...Y les pareció una idea estupenda”, manifiesta Cutanda.

La implantación de Ali Express, Amazon y Centros Logísticos, son otras de las apuestas de este partido que esperan poder llevar a cabo.





¿Quién es y a qué se dedica Ricardo Cutanda?

“Es hostelero de casi toda la vida, he estado con mi padre en la construcción, y también he estado de peón agrícola y no se me caen los anillos por ello. En noviembre un amiguete y yo, tenemos un proyecto de abrir una hamburguesería. Y voy a seguir en mi línea, sino da la confianza, seguiré en mi proyecto. Hay gente que aún tenemos vocación de política, como vecinos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La lista de UCIN la componen vecinos albacetenenses de todos los sectores de la sociedad. “Me gustan poco los políticos que son políticos. Yo no soy político soy vecino, y nosotros tenemos esa vocación como vecinos” expresa Ricardo.

Cuando le preguntamos por la primera medida que tomaría en el caso de tomar el bastón de mando nos dice que esta sería: la transparencia. “Hay que quitar las ideologías, nosotros somos el partido del sentido común”, remarca Ricardo Cutanda.





¿Qué va hacer Ricardo Cutanda en la jornada de reflexión?

A esta pregunta, el candidato a la alcaldía por UCIN, nos responde que la pasara en su casa con su familia, asegurando que la familia es muy importante para él. Y así lo hizo también hace 4 años.

Bajo el lema: "Sino quieres lo mismo, lo puedes cambiar", pretende acercar la política a la ciudadanía. "Queremos ayudar al vecino de verdad, sin ideologías. La gente puede cambiar eso y creemos que somos una alternativa vecinal fiable” manifiesta. Te mostramos a continuación, el mensaje con el que Ricardo Cutanda pide el voto en Cope Albacete:

Vídeo





Puedes escuchar la entrevsita completa, a continuación:

Audio