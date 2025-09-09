El amor fraternal de Albacete todo lo puede

Lorenzo del Rey - Redacción COPE Albacete

Entre el cariño del público del coso de la calle Feria hacia sus toreros, un respetable que pidió las orejas a la ligera, y una presidencia dadivosa, la primera novillada del abono derivó en una jornada festiva, excesiva y triunfal.

Porque hace no demasiado tiempo algunas orejas de hoy serían vueltas al ruedo, y el doble premio una oreja de peso. Pero en estos tiempos de tibiezas y buenismo, se premia con mucha generosidad faenas donde no se ha escuchado ni un olé. De acuerdo que el público es soberano, pero si hoy se premia de esta forma, habrá que entregarle la reserva de oro del Banco de España al primer torero que firme una faena con temple, mando y cargando la suerte, rubricado todo con una estocada en lo alto y haciendo la cruz.

El cariño de Albacete todo lo puede y alzó el vuelo de la terna en distinto grado y resultado. Y si Cortijo no acompañó en la puerta grande a Manuel y Aarón fue porque la espada anduvo errática en ese sexto. Triunfalismo es la antítesis de la seriedad y va en contra de la esencia de Albacete. O de lo que era y se supone es Albacete.

Manuel Caballero

Claro que hubo cosas buenas, faltaría más. Como la dimensión de Caballero, muy toreado y con oficio y con aires de matador de toros. Su feliz despedida de novillero en su plaza es una bala de animosidad de cara a su futura alternativa.

Aarón Palacio mostró que también sabe lo que se hace. Con ese quinto, mostró más saber que sabor en una faena algo liviana. Pese a eso, quedó claro que el maño conoce sus cartas y las juegas hábilmente. Y eso es una virtud.

Aarón Palacio

Por su parte, Nicolás Cortijo firmó un más que digno debut. Nunca fue a la deriva pese a su bisoñez taurina y tuvo siempre claro su rumbo: el triunfo. Falta fijar la brújula de la espada, que no estuvo acertada con ese sexto. Y la novillada de Montealto defraudó. Se esperaba mucho más de una divisa que procura lo mejor. Pero esta tarde en Albacete está lejos de aprobar y de alcanzar la brillantez de otros festejos en la calle Feria.