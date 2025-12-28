Extremadura pone fecha a la nueva Asamblea tras las elecciones del 21 de diciembre

La nueva Asamblea de Extremadura surgida de las elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre ya tiene fecha para su sesión constitutiva. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado el decreto de la Presidencia que convoca oficialmente a la Asamblea electa para el próximo 20 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en la sede del parlamento regional.

Un procedimiento conforme a la normativa

La convocatoria se realiza en cumplimiento de los plazos y formas establecidos en la legislación vigente. El decreto se apoya en los artículos 17.5 de la Ley Orgánica 1/2011, de reforma del Estatuto de Autonomía, el artículo 20 de la Ley 2/1987 de elecciones a la Asamblea de Extremadura, así como en la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma y la Reforma del Reglamento de la Asamblea.

El Decreto de la Presidenta establece un artículo único para formalizar la convocatoria y una disposición final que determina su entrada en vigor. Según el texto, el decreto será efectivo el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.