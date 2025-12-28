Horario y dónde ver y escuchar el Real Madrid - Unicaja

El Unicaja afronta su último viaje de 2025 para medirse a uno de los equipos más en forma de Europa, el Real Madrid. El equipo malagueño buscará dar un paso adelante en esta temporada intentando ganar al actual líder de la Liga Endesa.

Un fortín casi inexpugnable

Unicaja llega al partido con la novedad de Nihad Djedovic, baja en el último partido frente al Baskonia. Tyson Pérez también será de la partida, por lo que Ibon Navarro solo contará con la baja de Kravish. El técnico vitoriano tendrá que realizar un descarte antes del partido.

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Djedovic durante un entrenamiento

El Real Madrid se presenta como un adversario prácticamente imbatible en su cancha. De los 13 partidos disputados como local este curso entre la Liga Endesa y la Euroliga, los blancos solo han cedido una derrota, frente al Panathinaikos (77-87) el pasado 13 de noviembre. En la competición doméstica se mantienen invictos, lo que convierte el partido en un desafío de máxima exigencia para los de Ibon Navarro. Si echamos la vista atrás, el Real Madrid acumula 36 victorias consecutivas jugando en el Movistar Arena, donde no pierden desde marzo de 2024, cuando perdieron frente a Manresa.

Esta solidez ha catapultado al equipo madrileño al liderato en solitario de la Liga Endesa, con un balance de 10 victorias y solo dos derrotas. Acumulan, además, una racha de nueve triunfos consecutivos en la competición nacional tras su único tropiezo, que tuvo lugar en la cancha del Kosner Baskonia el 12 de octubre (105-100).

Unicaja Baloncesto Photopress / M. Pozo Ibon Navarro habla con Duarte durante un entrenamiento

Históricamente, el Movistar Arena ha sido una cancha complicada para el Unicaja. Desde 2013, los malagueños solo han conseguido dos victorias en sus visitas: una en la Euroliga en 2013 (74-77) y otra hace dos temporadas en Liga Endesa (93-99), un triunfo que puso fin a casi 18 años sin ganar en Madrid.

Reencuentros especiales en la capital

La visita a Madrid estará marcada por el reencuentro con una figura histórica del Unicaja: Sergio Scariolo. El técnico italiano, que dirigió al equipo malagueño entre 2003 y 2008, conquistando la Copa del Rey 2005 y la Liga ACB 2006, se enfrentará de nuevo al que fue su equipo, esta vez desde el banquillo del Real Madrid.

EFE/ Fernando Villar Scariolo volverá a medirse a Unicaja

El partido también tendrá un componente especial para Jonathan Barreiro. El alero gallego del Unicaja se formó en la cantera del Real Madrid, club con el que llegó a debutar como profesional en el año 2014, añadiendo una capa más de emotividad al enfrentamiento.

real madrid líder sólido

La potente plantilla del Real Madrid domina múltiples facetas estadísticas en la Liga Endesa. El equipo es líder en tapones (4,82), segundo en valoración (106), acierto en tiros de dos (57,64%) y tiros libres anotados (22,45), y tercero en puntos por partido (90,64), demostrando su poderío ofensivo y defensivo.

EFE Facu Camapazzo en un partido del Real Madrid de Baloncesto

En el plano individual, el equipo blanco cuenta con el factor diferencial de Edy Tavares en la pintura (16,2 de valoración), la dirección de Theo Maledon (MVP de noviembre) y la amenaza constante de jugadores como Mario Hezonja (15,2 puntos), Facundo Campazzo (5,1 asistencias) y las nuevas incorporaciones como Trey Lyles (13,1 puntos).

HORARIO DEL PARTIDO

El partido que juegan Real Madrid y Unicaja, corresponde a la duodécima jornada de la Liga Endesa, se disputará en el Movistar Arena este domingo 28 de diciembre a las 19:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL real madrid- UNICAJA

El partido entre Real Madrid y Unicaja, lo podrás seguir desde las 18:30 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama y la animación de Andrés Atienza en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto, además también se puede ver en Movistar Plus en el canal 87 de la plataforma.