Alcaraz en el Espacio: ¡Descubre la impactante conexión de estos alumnos con la Astronauta!

Como en el mejor guion posible, así se ha desarrollado la comunicación de los alumnos del Instituto Pedro Simón Abril de Alcaráz con la Estación Espacial Internacional durante diez minutos.

Ha sido Loral O'Hara, la astronauta norteamericana, la encargada de contestar a todas las preguntas que se habían preparado, como ésta en la que se le ha planteado su opinión sobre el turismo espacial.

O'Hara ha dicho que lo ve fantástico que mucha gente tenga la oportunidad de hacer estos viajes y que serían un apoyo importante para el trabajo que otras entidades como la NASA vienen realizando.

Con esta experiencia culminan cuatro años de trabajo, de contactos y en estas últimas horas de nervios.

Así lo expresaba esta alumna: “Esto ha sido una pasada para mí, me he hinchado a llorar. Era consciente de lo que iba hacer pero ahora de hacerlo ha sido emocionante. Jolín...¡Que hemos hablado con una astronauta y esto no pasa todos los días!”.

Alejandro Romero, el más directo responsables del proyecto, hacía este balance: “Hemos conseguido realizar las 20 preguntas, incluso de repetir. Y es algo que no se suele dar en estos contactos que no suelen pasar las 10. La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido. Hemos conseguido esas 20 preguntas”.





Te dejamos a continuación las 20 preguntas que los alumnos han realizado durante la conversación:

1. How does a geomagnetic storm affect the ISS?

2. Can the ARISS radio be used as an emergency backup in case other communication links fail?

3. What is your opinion on space tourism?

4. How did you spend your time as your spacecraft was on its way to the ISS?

5. What did you feel when the launch vehicle stages separated?

6. Are the vegetables you grow there as tasty as the ones we grow on Earth?

7. If you went to the Moon or Mars, would you like to still be able to communicate with students from all around the world as we are doing now?

8. Is it possible to observe or photograph our village from the Cupola?

9. Do you listen to music using streaming services as we do? What genres do you and the rest of the crew like?

10. How do you adapt your sleeping patterns to the 16 sunrises and sunsets you experience each day?

11. Which is your favorite spacesuit?

12. What is the most unexpected thing you have learned during your time in space?

13. Are there any practices that you do on the ISS that you think could be applied for everyday life on Earth?

14. How do the stars and other celestial bodies appear different when viewed from the ISS compared to Earth?

15. Is underwater spacewalk training accurate?

16. Do you think Mixed Reality could be some day applied to EVA spacesuit helmets?

17. Do you believe the speed of light will limit deep space travel and communications?

18. Are helicopters such as Ingenuity the future for robotic planetary exploration?

19. Could you tell us one everyday life thing that is easier to do in space than on Earth?

20. Is Artificial Intelligence used on the ISS as of today?

Y gracias a las preguntas y respuestas de Loral O'Hara hemos conocido detalles de cómo son las horas de sueño en el espacio, o el tiempo libre, que apenas lo hay o que las verduras que se cultivan ahí arriba son “delicious”.

Y si tú también quieres conocer esas respuestas puedes hacerlo a través del siguiente enlace.

#AlcarazISS by Studio21

Todo gracias al proyecto #AlcarazISS by Studio21, un proyecto de innovación educativa que está acercando distintas ramas de la ciencia y la tecnología al mundo rural. Entre otras muchas iniciativas y actividades, la asociación Studio21 Alcaraz lleva trabajando 4 años en este proyecto, haciendo partícipe a la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel en un proyecto científico cuya primera fase culminará con un intercambio de preguntas y respuestas con un astronauta a bordo de la ISS.

Un Proyecto Único

La Estación Espacial Internacional lleva orbitando nuestro planeta desde el año 1998. Desde entonces, no se ha parado de trabajar en el laboratorio orbital, en el que se han producido multitud de avances científicos. La oportunidad de hablar con un astronauta a bordo es muy limitada, sólo 20* grupos de todo el mundo han sido elegidos para esto, siendo Alcaraz uno de ellos. Gracias al proyecto ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) coordinado por radioaficionados y por las propias entidades espaciales de diversos países institutos de todo el planeta pueden disfrutar de la oportunidad de llevar a cabo este tipo de iniciativas. Si consideramos que Alcaraz y su comarca pertenecen a una zona rural de la España vaciada, con un acceso limitado a los recursos y con una muy baja densidad de población, este proyecto tiene aún más relevancia. El IES Pedro Simón Abril es el único instituto del medio rural en el mundo que ha conseguido organizar esta actividad en el programa ARISS.

Aula STEAM de Alcaraz

En el mundo rural, el acceso a la ciencia es muy limitado. La falta de recursos, la distancia que separa a los estudiantes y la brecha digital, son algunas de las razones de que la población rural no tenga acceso o desconozca la actividad científica. STEAM es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Con la puesta en marcha del Aula STEAM de Alcaraz, se ha creado un lugar de encuentro para la población de toda nuestra comarca, en el que se realizan actividades en este ámbito. Para ello, se ha equipado esta aula con distintos equipos que se han ido consiguiendo gracias al trabajo de la asociación, para crear así “un laboratorio rural”. Además, en un futuro se planea crear un “Aula STEAM móvil” con el que acercar estas actividades a distintos municipios, pedanías y aldeas de la zona.

Para Jóvenes, Por Jóvenes

La Asociación Studio21 Alcaraz está compuesta por estudiantes del IES Pedro Simón Abril, así como por estudiantes universitarios de distintos grados y universidades, estudiando la mayoría de ellos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo ello, bajo la dirección de Ramón Ramos, Profesor del IES Pedro Simón Abril y Profesor de Literatura Inglesa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.