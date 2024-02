Albacete despliega todo su potencial en la prevención del suicidio universitario

En el Edificio Polivalente del Campus de la UCLM en Albacete este miércoles se ha desarrollado la jornada de promoción de la salud y bienestar social, con el objetivo de dar a conocer al alumnado universitario los servicios y recursos existentes que puedan contribuir a mejorar su salud emocional y la calidad de vida.

Dirigida al estudiantado universitario principalmente, esta jornada está organizada desde el Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete y el SOAPP (Servicio de Orientación y Asesoramiento Psicológico y Psicopedagógico) de la UCLM para fomentar conductas saludables que contribuyan a mejorar la salud emocional y la calidad de vida del alumnado universitario.

Esta iniciativa surgió en la Mesa Técnica Local para la Prevención del Suicidio. y se ha plasmado en algo muy práctico ya que en el vestíbulo de este edificio se ha dado a conocer asociaciones, colectivos y servicios que se encuentran a disposición de los jóvenes universitarios y que pueden no conocerse.

Susana Víllora, psicóloga del Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete, ha comentado a COPE que "nos acompañan asociaciones como Lassus o Talitha, el Teléfono de la Esperanza o Fundación Atenea pero también el servicio de Empleo del Ayuntamiento ya que es un caso habitual que en los últimos meses de carrera los estudiantes andan un poco perdidos".

Víllora ha indicado que el campus albaceteño cuenta con "7.000 estudiantes y es normal que no todos se adapten en el primer momento. Llegan de otras provincias; no siempre se hacen amigos o incluso en algunas ocasiones te das cuenta de que no has elegido bien unos estudios y no sabes cómo afrontarlo o incluso cómo decirlo a los padres". Por eso "es bueno que los estudiantes sepan que Albacete es una ciudad acogedora y que contamos con todo este tejido de acogida que puede ayudar en esos posibles casos".





La visita a los estands se ha prolongado hasta la 13.00 horas, mientras que la jornada de tarde se ha ocupado con la representación de la obra "Columpios Descalzos". La obra de Turneo Teatro aborda, desde un abrazo a la vida, la problemática actual en torno al suicidio.

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha inaugurado la jornada y ha destacado la importancia de esta iniciativa, que se enmarca en la Mesa Técnica Local para la Prevención del Suicidio, y ha agradecido la labor del Comité Organizador de una jornada divulgativa que va a permitir "dar a conocer a los universitarios los servicios que ofrecemos las instituciones y que están al alcance de todos".