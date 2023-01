Aitana, la albaceteña de 11 años que ha escrito su primer libro

Con el nuevo año, quiero que conozcas también la historia ilusionante de esta niña.

Se llama Aitana Atencia, tiene 11 años y ya ha escrito su primer libro.

Es alumna de 6º curso de Primaria en el Colegio Castilla La Mancha de la capital. Y a su corta edad su imaginación y su ingenio, la han llevado a escribir este libro, que tras dos-tres años de trabajo ha visto la luz.

Con el título “El mundo oculto”, Aitana narra las aventuras de dos hermanos que sin querer viajan a un mundo de fantasía “Es la historia de dos hermano, María y Jorge, son los nombres que le pongo a todos los protagonistas de las historias que escribo. Viajan a un mundo en el que hay seres mágicos. A mí me gusta mucho la fantasía y se me ocurrió hacerlo así porque me encanta”.

Y cuando le preguntamos por su momento favorito para escribir, nos cuenta que cualquier instante es bueno para hacerlo “en cualquier momento del día, me aburro y me pongo a escribir y lo que me parece chulo, lo escribo” señala la pequeña escritora.

Le pedimos que mande un mensaje a nuestros oyentes para animarles a introducirse en el apasionante mundo de la lectura y esto es lo que les dice: "leer es muy divertido, te puedes transportar a un mundo en el que a lo mejor en la vida real no puedes estar. A través de la imaginación, puedes hacer cualquier cosa, no hace falta que exista”.

Aitana ha regalado un volumen de su obra a la biblioteca del CEIP Castilla- La Mancha para que sus compañeros puedan llevárselo a casa y disfrutar leyéndolo.

Además, el libro está a la venta en Amazon por poco más de 7€.

Desde Cope Albacete seguros que, con su talento y esfuerzo, esta joven promesa de la literatura llegará donde se proponga.