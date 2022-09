Parecía un hecho lejano, pero ha llegado. Y Albacete da los primeros pasos de la Feria de Albacete con uno de los actos más esperados por los albacetenses, el pregón de la cantante albaceteña, María Rozalén.

Rozalén nos ha robado el corazón con muchas de sus letras y con su amor por su tierra. Hoy de nuevo lo demostraba cuando se subía al balcón del antiguo Ayuntamiento para dirigirse a todos los ciudadanos. Había generado muchas expectativas sobre la sorpresa que desvelaría esta misma noche, y esta ha superado cualquier idea.

La cantautora ha comenzado su pregón haciendo referencia a sus raíces con orgullo, y con lágrimas y emoción cuando recordaba a su padre, Cristobal Rozalén, fallecido hace unos meses.

A su vez, ha querido animar a los ciudadanos a disfrutar de una Feria histórica, tras dos años de patrón por la pandemia, “comienza una Feria Histórica después de dos años durísimos en los que no hemos podido abrazarnos. Solamente esta pandemia mundial y la Guerra Civil española en los años 37 y 38 nos impidieron vivir los días más esperados para nuestra ciudad. Nos merecemos celebrar y disfrutar de una de las Ferias más antiguas del continente, una de las Ferias más acogedoras y de gran interés turístico internacional” apuntaba la cantante.

A los más jóvenes les ha dedicado las siguientes palabras y les animaba a no seguir modas absurdas: "tenéis todo el derecho a divertiros libres y sin miedo. No os suméis a modas absurdas que sólo pueden amargar la noche, incluso la vida, a quienes amáis y respetáis. No seáis partícipes de lo que os parezca injusto. Y no olvidéis que el amor y las relaciones sólo tienen sentido cuando son deseadas y consentidas por todas las partes".

Y como sorpresa final y con el humor que caracteriza a Rozalén ha hecho referencia al humorista albaceteño, Joaquín Reyes, para decir que lo único que se le ocurría para superar el pregón del humorista era componiendo una canción que había hecho pensando en los ciudadanos albacetenses. Y puesto que el resultado final no podrá escucharse hasta dentro de unas semanas, ni corta, ni perezosa y con su guitarra en las manos, ha comenzado a cantar una canción con alma y corazón, que ha emocionado a todos los asistentes que se encontraban en la plaza del Altozano.

De este modo, Rozalén cogerá el testigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha, Vicente Rouco, encargado de pregonar la Feria Albacete 2019.

El Ayuntamiento de Albacete depositaba en Rozalén una gran responsabilidad, cuando anunciaban que sería ella la pregonera de una feria sin precedentes. La que ya muchos han denominado como “la feria de los reencuentros” después del parón por la pandemia.

El acto ha finalizado con la interpretación del Himno de Albacete por la Banda Sinfónica Municipal acompañada del Orfeón de la Mancha, Coro Universitario, A Capella Coro, Schola Cantorum y Coral Ecos Manchegos.

Los albaceteños se han dado cita en la remodelada plaza del Altozano para escuchar las palabras de Rozalén que ha pregonado de una forma inmejorable la ya bautizada como la Feria del Reencuentro.

