Llanos Campos llena de humor el pregón de la Feria de Albacete 2023

Había prometido un pregón entretenido y divertido y lo cumplió. La actriz, directora teatral, dramaturga y escritora de literatura infantil y juvenil –que así se presentó-, Llanos Campos, pregonó este jueves noche desde el balcón del Museo Municipal en el Altozano, la Feria 2023.

Hija de la ‘Chata’ y del ‘Rasca’, una frutera de la Plaza Mayor y un artesano cuchillero -así se presentó-, Llanos comenzó diciendo que quería “nombrarlos porque todos ellos estarían bien orgullosos y felices de verme aquí. Soy atea –dijo-, pero por si todo eso de lo cuántico nos diera alguna posibilidad de que en otro universo del multiverso me estén viendo, va por ellos…”.

Hecha la presentación, Llanos comenzó el hilo del pregón afirmando que a los albaceteños nadie tiene que decirles que la de Albacete es la mejor Feria y que por eso empezaría contando cómo descubrió que ella era manchega.

La pregonera situó su momento de explosión vital en los años 80, cuando el Teatro Escuela Municipal de Albacete (TEMA) nace para hacerle descubrir su verdadera vocación, ésa de la que ya no se ha desprendido en toda su vida: “Entonces es cuando realmente me doy cuenta de que soy de Albacete. De verdad. Y mira que llamándome Llanos; Llanos Campos, que casi tengo un polígono en la carretera de Madrid; con madre placera y padre cuchillero, no tenía forma de ser más mancheguica, a no ser que mi segundo apellido en vez de Martínez hubiera sido Queso”.





Y fue viajando cuando Llanos comprobó que por ahí “la gente hablaba raro, no decían odo, o pijo a toda hora” y decían «me estás hartando y vas a conseguir que te diga lo que no quiero decir», en vez de «me tienes ya el gorro lleno de guijas y vas a gobernar que te dé un estufío»…”.

“«¡Vete a tomar viento!», decían; finísimo, oye. En mi casa te mandaban «A zurrir mierdas con un látigo» que era, dónde va a parar, mucho más visual”.

Recuerdos de Feria

Hecho este paseo por el mancheguismo más sincero, Llanos profundizaba en la Feria que ahora comienza para explicar que hay muchas cosas que se aprenden estos días, especialmente en las atracciones, como en la noria donde “descubres si el chaval que acabas de conocer te conviene o no. Si cuando estáis parados en todo lo alto se dedica a balancear la canasta y a hacer ruidos de simio, ese NO es…”. Y también entiendes todo eso “de los agujeros de gusano y lo de plegar el universo cuando te das cuenta de que todo el mundo queda en el pincho de la Feria… Tres mil personas cada día… Y todos acaban encontrándose”.

La pregonera de la Feria cerró su intervención pidiendo cuidado y amor para el trabajo de los artistas, para sus trabajos ya que “ellos nos ayudan a entender el mundo” e indicando que “el pueblo que no ampara su cultura pierde su identidad”.

Y en su última alocución, antes de lanzar los vivas de rigor a la Virgen de los Llanos, a la Feria y a Albacete, Llanos Campos, con el mismo buen humor de todo su discurso, se dirigió así a su auditorio del Altozano: “Toca abandonar toda mesura, posponer las dietas y abrazar la pringue patria: lomo, chorizo, morcilla; todo eso que sale de esa mágica marmita manchega llamada «orza». Toca beber hasta ver guapos a todos nuestros amigos. Toca bailar reguetón, a Leticia Sabater y lo que se tercie. Tocan churros, cubalitros y jamón, todo junto. Toca comprar algo en los artesanos, ganarse una lata de sardinas en la tómbola de la Caridad, ir a por todo lo que regalen en el stand de la Diputación y a por los tickets de café gratis. Toca vivir la Feria, que hemos tenido dos años de carencia y eso nos lo tenemos que cobrar. Sobre todo yo, que el año pasado no pude ni pisarla”.

