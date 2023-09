Feria taurina de Albacete: Y la espada quebró las ilusiones

Como derramar tinta sobre el folio recién escrito, no quitar el freno de mano del coche, dejar el examen sin poner nuestro nombre, olvidarse la levadura o meter la pizza en el horno y no encender el electrodoméstico. Todos esos ejemplos tienen un denominador común: no se da el golpe final que delimita el éxito del fracaso. Porque una obra, por muy hermosa que sea, si queda inconclusa, está sin validar.

Y es que “El Cid” junto con De Justo vieron cómo se les escapaba la gloria. Como coger agua con ambos manos: se nos escurre y cuela entre los dedos. Manuel Jesús firmó dos faenas con picos de interés, con desajustes también, aunque siempre con ese sabor añejo de otro tiempo. Con personalidad y dejando su sello. Lástima de no haberlo rubricarlo con la tizona. Y todos sabemos que un Cid sin espada es un héroe, pero menos.





¿Cuántas orejas ha perdido De Justo con la espada en esta feria? ¿3, 4 ó 5? Y eso sí que es quedarse con un regusto agridulce. De poder colocarse como triunfador casi seguro de la Feria, a ser el diestro que vio cómo una ráfaga de viento se llevaba fuera de su alcance el billete de cien euros que se acaba de encontrar en el suelo. Otra vez será.

Luque pasó de puntillas en Albacete. Y, en contraposición, La Quinta pisó fuerte en el albero del coso de la calle Feria al ver el premio del pañuelo azul en el palco hasta en dos ocasiones. Toros de nota que también han presentado solicitud a mejor toro del abono. Y a corrida más interesante, ya de paso. El debate de la tarde fue qué toro te gustó más, o con qué faena te quedas. Y eso ya es para darse por satisfechos.