Mägo de Oz en concierto el 13 de septiembre en la Feria Albacete con entrada gratuita

Seguimos acercándote los numerosos momentos que llegarán en la Feria de Albacete 2022.

Y hoy nos dentemos en el martes 13 de septiembre, donde una de las bandas más reconocidas del heavy metal español será protagonista de la Feria de Albacete. Además, este concierto será con entrada gratuita.

Consagrada como una de las bandas más reconocidas del heavy metal en español, saltó al éxito en 1998con el álbum La leyenda de La Mancha, llegando a las listas de éxitos musicales de España con canciones como “Molinos de viento” o posteriormente, con su álbum Finisterra,” “Fiesta pagana”.

A lo largo de su carrera, Mägo de Oz ha sufrido numerosos cambios de integrantes, siendo en la actualidad Txus di Fellatio y Carlos Prieto los únicos miembros originales que continúan en la banda.

Cope Albacete ha hablado con Txus di Fellatio quien nos ha hablado de sus 35 años de carrera“siempre he tenido claro que quería mezclar las dos músicas que más me apasionan, el rock duro y la música celta” señala Txus, y con el paso del tiempo esta fórmula a la que siempre han sido fieles les ha dado numerosos éxitos. Quien, además, nos asegura que solo hay dos tipos de músicas: “solo hay dos estilos de música; la buena y la mala, y cada uno que elija cuál es su buena o su mala música”.





Los años más brillantes del grupo

Desde 1998 hasta 2010 es considerado como la época dorada de Mägo de Oz, siendo 2005 y 2006 el punto más alto de fama y reconocimiento de su historia.

En el 2008, se les entregó el disco de diamante porsuperar el millón de copias vendidas de toda su obra discográfica solamente en España.





Mägo de Oz ofrecerá un concierto de más de horas en la Feria de Albacete

No es la primera vez que este grupo visita la provincia de Albacete, han tocado en numerosas ocasiones en el conocido Viña Rock o incluso en la Feria de Albacete como señala el protagonista, “hemos tocado unas 4 o 5 veces en la provincia y hace unos años ya estuvimos en la Feria de Albacete”.

Y cuando le preguntamos por su último concierto en Albacete y por la actitud de los manchegos la respuesta no nos sorprende, cuando nos dice que sienten una conexión especial con todos los ciudadanos cuando se suben al escenario en Castilla-La Mancha “son un público muy escandaloso, se dejan la vida en ello y eso es agradece mucho cuando estas encima del escenario y ver que lo que haces sirve para que de alguna forma ´la vida no suele tanto´ y te vas al camerino con una sonrisa y sabiendo que lo has hecho bien”.

Los asistentes van a poder disfrutar de su último disco en el transcurso de estas más de 2 horas de conciertos. “Estamos presentando nuestro último disco ´Bandera negra´con temática pirata, tenemos puesto un pie en el pasado y un pie en el presente. Y donde no van a faltar temas tan conocidos como ´Molinos de vientos´ o ´Fiesta pagana´".

Y cuando le preguntamos por el requisito imprescindible para disfrutar de este concierto, él lo tienes claro: GANAS. “Que la gente vaya con ganas de divertirse y que alcen sus cervezas para brindar por la libertad, por la vida, y a recuperar el tiempo perdido” afirma Txus di Fellatio.





Último disco, bandera negra

Bandera Negra. El nuevo disco de Mägo de Oz viene inevitablemente marcado por la pandemia y la salida de Carlitos y Frank, guitarristas de la banda desde los noventa.

La banda, que ha estado trabajando en el disco durante los meses de pandemia, pretende recuperar el espíritu festivo de los trabajos anteriores a "Ira Dei". En él han colaborado SAUROM y Carlos Escobedo de SÔBER.

En este tráiler podemos escuchar fragmentos de diversas canciones que componen "Bandera Negra":