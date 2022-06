Conoce todo sobre la gira de Dani Martín, en esta feria 2022

En estos conciertos, Dani Martín repasará toda su trayectoria musical, tanto con El Canto del Loco como en su posterior e igualmente exitosa etapa en solitario. Es, por tanto, una gira de grandes éxitos para disfrute generalizado.

Un gira que, seguro, está llena de sorpresas, como su color de pelo y es que no es de extrañar en los últimos años ver al artista arriesgando en este aspecto.

Dani Martín es de esos cantantes de nuestro panorama que necesita poca introducción. Se presenta por sí solo, porque lleva los años suficientes en la industria, en primera fila de esta, que no puede haber mucha gente a la que se le escape quién es. Sin emabrgo, sus reflexiones en Instagram están cargadas de esa dosis de humildad justa y perfecta mezclada con un aderezo de ilusión que hace parecer que no llevara más de dos décadas poniéndose delante de miles de canciones para ofrecerles sus creaciones. Este fin de semana, se subía al escenario del festival O Son do Camiño, en Santiago de Compostela, para cerrar una nueva edición. Y lo que experimentó allí, frente a esa gente que estaba disfrutando de un regreso a algo parecido a la antigua normalidad, le ha dado para regalarnos otro de esos 'post' que no pueden interpretarse sino como auténticas lecciones de vida.

Una gira que cambió de nombre

No sé si estarás al tanto de esta curiosidad, pero lo cierto es que la gira de Dani, que se llamaba 'Lo que me dé la gana', cambiaba de nombre a 'Qué caro es el tiempo'.Así de simple y especial.

Asegura el artista que "después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame “Lo que me dé la gana”. Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. Por eso la gira pasa a llamarse “Qué caro es el tiempo”. Nos lo merecemos". Así lo anunciaba Dani Martín en las redes sociales.





El vicealcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Vicent Casañ, a través de las redes sociales, destacó que "la Feria de Albacete del 2022 va a ser, si todo va bien, la gran Feria de los últimos años. Albacete y los albaceteños lo merecen. Estamos trabajando en ella ya varios meses y podemos ir adelantando algunos planes y citas que esperamos que sean del gusto de todos. El concierto de Dani Martín, un 10".

El ritual de Dani Martín antes de un concierto

“Esto es lo que he hecho antes de salir a cantar en esta gira. Después de 20 años tomándome un vino o unos gin tonics antes de salir a cantar, a veces varios, este año he encontrado la manera que me hace salir con aplomo, seguridad y sin nervios, con mariposas, con respeto a mi oficio, controlando todo y, a veces, emocionado de manera real”, ha comenzado diciendo Dani Martín en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro boxeando. Algo que ha adoptado como ritual antes de un concierto y que ha querido contarnos.

“Cada cual tiene su manera y la respeto, pero a mí esta me hace más feliz y me ha hecho disfrutar de lo que más me gusta”, ha querido dejar claro, anticipándose a los posibles comentarios que pueda recibir. “Que no me he comido a ningún gurú, que no, que sólo estoy aprendiendo cómo me siento mejor. Repito, cada uno que haga lo que quiera, esto es sólo una vivencia más que aquí vomito. Gracias a mi oficina, Puercoespin; a mi staff; a mi maestro, Pablo Navascués, y a vosotros”, ha concluido, dando las gracias a su equipo y a sus fans y desahogándose al compartir este curioso ritual que utiliza desde hace unos meses antes de salir al escenario.