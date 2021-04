Albacete: predicar y dar trigo

Tras el adelanto dado por COPE Albacete de los compromisos adquiridos por la futura UTE a la hora de gestionar la plaza de toros de la calle Feria, toca esperar el siguiente trámite de la Mesa de Contratación dentro del proceso de adjudicación. Tras el informe de valoración acerca de la oferta, la única presentada, se procederá a la puntuación. Posteriormente, se abrirá el sobre que contiene la parte evaluable de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, es decir, hasta 60 puntos que se pueden sumar según el número de vacas y clases prácticas ofrecidas para la Escuela taurina; hasta cuatro festejos extra en la Feria 2021; el descuento en los abonos para jóvenes, desempleados y jubilados así como en el resto de abonos y localidades. Por último, también se valorará el número de puestos y contrataciones de los novilleros y matadores locales en otras plazas.

Una vez se conozca al completo la oferta, tendremos una visión con mayor perspectiva del plan y hoja de ruta que Simón Casas, Manuel Amador y Gestión de Espectáculos Toledo tienen preparado para la plaza de toros de la capital manchega. Tras haberse desglosado el proyecto, podemos decir que, sobre el papel, es positivo para la tauromaquia local. Se habla y hay varios guiños de interés hacia el torismo (corrida concurso, desencajonada, trofeos al mejor toro y a la mejor suerte de varas), también prometen mantener y aumentar la calidad del espectáculo, contar con el aficionado de forma activa así como apostar por la cultura taurina y, como resumen, modernizar el modo de gestión del coso.

Ahora, como sucede en otros aspectos de la vida, toca cumplir con lo que se ha prometido. De nada valdrá lo firmado si luego la realidad dista bastante de lo prometido. Por ejemplo, a modo de muestra, aunque hay que reconocer la valentía y firme interés de la empresa para que vuelvan cuanto antes los toros a Albacete lanzando la Feria del Renacimiento, si bien el cartel del día 11 de junio, con el mano a mano entre Pinar y Serrano con el regreso de Victorino Martín es un cartel con alma, el que circula aún sin confirmación oficial del 12 de junio compuesto por Lea Vicens, Antonio Ferrera y Juan Ortega, se traduce en apoderamiento en lugar de renacimiento ya que los tres actuantes tienen relación directa con la empresa. Si la afición expresó en más de una ocasión el cansancio por repetitivo de una corrida de dos artes -rejoneador y dos a pie- no parece muy acertado repetir una fórmula ya bastante manida. Si le llaman cartel del arte, ¿no tendría más sentido y aumentaría notablemente su atractivo el anunciar ahí a Morante, Talavante, Pablo Aguado, por citar algunos nombres a modo de ejemplo? Hay que ilusionar todo lo que se pueda porque de eso no vamos sobrados, ni mucho menos.

Y es que hasta tiene un punto de ilusionante la oferta presentada por la empresa. Algo se mueve en Albacete y hay que apostar de verdad por esta plaza y su afición. No se puede o no se debe caer en aquel viejo dicho del escudero de Guadalajara, que de lo que promete a la noche, no hay nada a la mañana. Si el proyecto hace especial énfasis en la experiencia de Simón Casas gestionando ferias, y que Manuel Amador ha sido parte de la empresa anterior durante 8 años, por lo que conoce el pulso de nuestra plaza, unido a un equipo humano también experimentado (Ángel Gómez, Masegosa, “Florito”, Joserra Lozano) los mimbres están ahí para hacer un buen cesto. Esto, unido a un escrupuloso cumplimiento de las labores de supervisión y control por parte del responsable taurino municipal, Vicente Casañ, para que el pliego se cumpla al completo, pueden hacer que el nombre del Albacete taurino vuelva a brillar con luz propia. Y esto último es lo que todo el mundo espera, quiere y desea. Tan sencillo como cuidar al aficionado, contratar de lo bueno, lo mejor, y de lo mejor, lo superior. Velando por mantener la seriedad del espectáculo, la plaza de cuidará sola. Ahora toca trabajar para lograrlo. Predicar, no. Sembrar, sí. Valor, y al toro.