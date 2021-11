Renault Automaor se compromete con el Alba

Este miércoles se ha escenificado en Automaor, el concesionario oficial Renault para Albacete, la firma del convenio. de colaboración entre esa empresa y. el Albacete Balompié y por el que la marca del rombo se convierte en el vehículo oficial del club.

Víctor Varela, vicepresidente del Albacete, y Eduardo Cuevas, gerente de Automaor, han sido los representantes de ambas entidades, explicando éste último que el apoyo al club, que es para esta temporada y la próxima y que se plasma en la cesión de varios vehículos al club, va más allá de un acuerdo entre empresas ya que se trata del "club de nuestra ciudad, eas una pasión que compartimos y con el que grupo Automaor, integrado por otras marcas como BMW, Skoda o Mini, viene colaborando en los últimos años".





En este acto también han estado presentes los jugadores de la primera plantilla Javi Jiménez y Manu Fuster, que. han posado con distintos de los modelos de Renault, como el SUV coupé Arkana, que está siendo la estrella de los últimos meses en el mercado.

Varela, contento

Aprovechando la presencia de Víctor Varela en el acto, el vicepresidente ha contestado a algunas preguntas de los medios presentes explicando que "estoy muy satisfecho con el trabajo y la implicación que están mostrando los profesionales en todos los aspectos del trabajo tanto dentro como fuera del campo y solo es cuestión de darles tiempo".

Varela, definió la salud financiera del club "mejor que la de otras entidades por la ampliación de capital y gracias a una persona como George Kabchi" y dijo sentirse sorprendido por la competitividad de la nuefva categoría, esta Primera RFEF. No me canso de repetir de que no podemos ganar partidos con el nombre y desde el punto de vista institucional es una categoría que aún puede crecer más y que entre todos los que formamos parte de ella aportemos lo mejor para que la transición entre el fútbol profesional y esta categoría sea el mínimo posible".