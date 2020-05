Quejigo: "Tenemos previsto empezar la pretemporada la última semana de julio"

El lunes 25 de mayo se hacía oficial la renovación de Miguel Ángel Quejigo como entrenador del Albacete Femenino por una temporada más y con el objetivo claro de hacer volver al conjunto blanco a la máxima categoría del fútbol femenino, “es una suerte continuar con el proyecto, contentos porque otra vez es un proyecto ambicioso con la ilusión de volver a intentar estar en Primera División” nos comenta el técnico.

La semana pasada conocíamos que ocho jugadoras han dejado de formar parte del Fundación Albacete: Elena de Toro, Hitomi, Sandra Luzardo, Rebeca Herrera, Sandra Ramajo, Yiyi, Belén Potassa y Mónica Morote,“ha habido varias bajas, cuando acaba un proyecto en el fútbol suelen haber bastantes cambios. Hemos ido decidiendo qué perfiles podemos intentar mejorar, estructurar otra vez la plantilla para ver si podemos dar un pasito más y ser todavía más competitivos. Estamos continuamente en contacto el director deportivo Carlos del Valle y yo intentando dar una vuelta de tuerca al equipo para intentar ser más competitivos”

Se incorpora al cuerpo técnico del Albacete Femenino, Roberto Cantarero “es de confianza porque lo conozco de mi etapa en el Rayo Vallecano y seguro que nos va a ayudar a intentar ser mejores y conseguir el objetivo del club” explica Quejigo.

Hace unas semanas, el entrenador del Albacete Femenino nos decía a Deportes Cope que querían disputar las 8 jornadas que faltaban para terminar la competición y de esto modo, todo fuese lo más justo posible. En ese momento, se barajaba la opción de jugar un playoff extraordinario y quién lo iba a disputar no sé sabía, el Fundación ocupaba la tercera posición y llegó la decisión de la RFEF de la finalización de la Liga Regular en todas las categorías femeninas, donde no ha habido descensos pero si ascensos. Ahora Quejigo hace balance de la temporada “es de un notable alto, no lo catalogo de sobresaliente porque evidentemente, nos quedaban ocho jornadas que es prácticamente un tercio de la competición. En esas ocho jornadas teníamos opciones de luchar por el objetivo con duelos directos y otros partidos en los que en principio íbamos a ser más superiores, pero me ha parecido que el equipo ha competido muy bien la primera mitad de la competición siendo un equipo solvente, hemos sido muy fuertes en casa y el talón de aquiles del equipo ha sido cada vez que viajamos, hemos perdido muchos puntos fuera de casa y en eso es quizás, donde tenemos que buscar perfiles de jugadoras que nos ayuden en casa y a ser más competitivos cuando viajamos y ser más resolutivos”.

Seguiremos conviviendo con la pandemia hasta que llegue la vacuna contra el Covid-19 prevista para febrero de 2021 y Quejigo nos cuenta que no tienen mucha información sobre cómo se va a reanudar la competición de fútbol fememenina la próxima temporada“esperamos que se tomen las medidas necesarias para intentar volver lo antes posible. Nosotros tenemos previsto empezar como en una temporada normal,la pretemporada sobre la última semana de julio como si la primera jornada fuera en septiembre, si la RFEF nos dice que será más tarde nos ajustaremos a los tiempos, no lo sabremos hasta más adelante, lo único que sabemos es que queremos mejorar la plantilla y prepararnos para la temporada 20/ 21 y nuestra idea es empezarla desde julio".

LaLiga masculina tanto en Primera como en Segunda se va a reanudar en principio, el 11 de Junio, sobre que le parece al entrenador del Albacete Femenino que ellos sí vuelven a la competición y sin embargo, la RFEF no considere profesionales ni siquiera a la jugadoras de fútbol de Primera División, nos dice que “es normal que LaLiga masculina tenga más recursos y facilidades, es algo que estamos acostumbrados por dinero. Nos fastidia al club y a mí, la decisión de la federación porque se ha tomado de forma unilateral y no ha tenido en cuenta lo que querían los clubes en cómo intentar volver a la normalidad, creo que eso quizás lo tenían que haber manejado de otra forma. Al final se ha tomado esa decisión y no la compartimos, pero la asumimos y ahora solo nos queda esperar cómo se organiza la temporada que viene y preparados con ilusión”.

Por último, le hemos preguntado a Miguel Ángel Quejigo un deseo profesional “mi deseo para la temporada que viene es conseguir un equipo igual de competitivo o más que este año y luchar por el objetivo que es lo que nos ilusiona a todos”.