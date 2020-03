José Antonio Camacho, Juan Señor y Enrique Martín rememoran el 12 a 1 de España a Malta

Tres artífices que participaron en el 12 a 1 de España a Malta, José Antonio Camacho, Juan Señor y Enrique Martín, visitaron hace unos días la exposición 'Leyendas. Museo del Deporte' situada en el Palacio de Congresos de Albacete.

El 21 diciembre de 1983, el estadio Benito Villamarín vivió una hazaña histórica en el fútbol español, el famoso resultado 12 a 1 de España a Malta, que consiguió clasificar a la Selección Española para la Eurocopa del 84, celebrada en Francia y donde, La Roja fue subcampeona ante la anfitriona, que fue quien se alzó con el título en París con un resultado de 2-0.

La España liderada por el seleccionador Miguel Muñoz, necesitaba 11 goles de diferencia para superar la clasificación final. Al descanso, el resultado era de 3 a 1 y en la segunda mitad, se obró el milagro marcado 9 goles más. Juan Señor fue el autor del tanto número 12, único gol del partido marcado desde fuera del área, pero lo que no se conoce tanto fue que falló un penalti en el minuto 5 y la fe de todo el equipo, la ilusión de todo un país y no lamentarse del fallo, hicieron realidad el milagro.

"La belleza del fútbol hoy implica que Juan Señor es un hombre querido y admirado por todos, pero Juan Señor que falló un penalti en el minuto 5 ¿si España se hubiera quedado en 11, que hubiera sido de él?. Aquí la cuestión está en cree, tener fe y probablemente, por eso me tocó el premio", afirma Señor.

El capitán de aquella selección era José Antonio Camacho , "Ha sido uno de los partidos que la gente lo va a recordar durante toda su vida y uno está muy contento de haber podido participar en muchos de estos eventos y sobre todo, como capitán en este partido".

Camacho también afirma que son recuerdos imborrables y que un resultado así es difícil, que pueda volver a darse.

Señor afirma que el mundo del fútbol ha evolucionado pero permanece su esencia, "El fútbol está en continuo movimiento, ha evolucionado pero la esencia del futbolista, el gen competitivo, el carácter autocrítico que le hace a uno aprender más y convertirse en mejor deportista, eso sigue estando".

Enrique Martín , entrenador de Albacete Balompié hace dos temporadas también, aportó su granito de arena antes de conseguir la famosa gesta.

"Yo estuve en la fase de clasificación contra Islandia e Irlanda y probé la gracias de Dios. Es algo impresionante estar ahí defendiendo a tu país, cuando yo me veía escuchado el himno nacional dentro de 16 elegidos. Pensar que había todo un país detrás, es muy fuerte y he tenido esa fortuna. No llegué a jugar la Eurocopa, pero participé unos ratitos en la fase y eso tampoco, lo puede decir cualquiera. Me siento muy contento y una experiencia que jamás pensé que me iba a pasar y ha pasado y de la cual, me siento muy orgulloso", explica Martín.

Los momentos más emotivos del famoso resultado 12 a 1 a Malta fueron proyectados en un vídeo en el Palacio de Congresos de Albacete con la exposición 'Leyendas. Museo del Deporte' como telón de fondo. Juan Señor quiso poner en valor la muestra de éxitos deportivos, que se puede revivir a través de objetos de los deportistas más laureados. "Museo del deporte, son tres palabras pero tienen un contenido enorme. Estamos hablando de una historia detrás de otra, de grandes historias que detrás de ellas hay grandes esfuerzos, grandes piedras que se saltan en el camino, es como el gol a Malta, ¿de qué vale el gol 12 si no hay un trabajo anterior de un grupo de personas y hay 11 goles?, no tendría ningún sentido".

Juan Señor también quiso recordar, que los sueños se cumplen, "A la gente joven es bueno enseñarle que los sueños se cumplen, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y esto es un ejemplo enorme de muchos sueños cumplidos con grandes esfuerzos detrás".

Aprovechando la visita del exjugador del Albacete Balompié y Real Madrid, a José Antonio Camacho le preguntamos por nuestro albaceteño más internacional, Andrés Iniesta.

"Iniesta para mí ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol español. Creo que injustamente nunca le dieron Balón de Oro. Andrés Iniesta es un ejemplo para todo el mundo dentro del mundo del fútbol, no ha levantado nunca ninguna polémica y yo creo que es el prototipo donde todos los niños se deben de fijar".

Además, Camacho nos comentó que le parece la candidatura de Iker Casillas a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. “Hace bien, Iker Casillas en un hombre inteligente, sabe que si no sale en ésta puede salir en la siguiente y es importante, que gente del fútbol esté para dirigir el fútbol, igual que está el presidente Rubiales, bienvenido también Casillas".