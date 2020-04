Catali: "Quién me iba a decir que iba a ser capaz de meter un gol al Barça en Primera División"

Francisco Javier Mármol Rodríguez, Catali, capitán del mítico Queso Mecánico, equipo que logró ascender de forma consecutiva desde Segunda B hasta Primera División de la mano de Benito Floro y que permaneció en la máxima categoría durante cinco temporadas tras debut en 1991.

Estas semanas confinados, Catali aprovecha para estar tiempo en familia y ver partidos de aquella época, “sobre todo el primer año de Primera División, voy viendo cosas que me gustan y se mando los recortes que hago a todos los compañeros y ellos están encantados, porque son imágenes de hace ya 28 años, se te van borrando con el tiempo cosas y recordar aquellos tiempos lo disfrutamos y lo pasamos bien”.

El capitán tiene infinidad de anécdotas que guarda con cariño de tu etapa como futbolista, “tengo muchas, hemos tenido muchas concentraciones y aquí en casa en El Parador, yo siempre estaba con Perico Parada en la habitación y siempre estábamos tramando algo. Un día se le ocurrió a él traer una careta muy fea de un monstruo y se la colocó, yo le ayudé a pasar a la habitacion de Julio Soler y se metió en el armario y cuando Julito vio esa cara, pegó un grito fuerte y fue un momento muy gracioso” recuerda Catali.

El primer gol de Catali en Primera División fue ante el Barça en el Carlos Belmonte en la temporada 91-92, un gol que fue el mejor de la jornada, la número 12 en el programa 'El Día Después' de Canal + “recuerdo perfectamente ese gol y yo no he sido un hombre goleador y quién me iba a decir a mí, que yo iba a ser capaz de meter un gol en Primera División y a ese rival, que luego fue el primer año que consiguió la Copa de Europa. Fuimos capaces de empatarles en casa con un gol mío y encima, nombrado el mejor gol de la jornada. Para mí un orgullo que por supuesto, permanecerá hasta el final de mis días”.

El 28 de abril, falleció Michael Robinson, a los 61 años a causa de un cáncer, ha dejado una huella imborrable en el mundo del fútbol, un comunicador referente. Estuvo presente en el Carlos Belmonte como comentarista en septiembre del 91, en el debut del Albacete Balompié en Primera División y narró el gol de Corbalán en aquel partido.

“No tuve la suerte de hablar con Michael Robinson, ha sido un referente para el fútbol español y después de su fútbol en Osasuna, se le conoce más de comentarista. De aquel día, me quedo con esa primera victoria del Albacete Balompié en Primera División, con ese golazo de Corbalán y para nosotros fue un lujo ante todo un Valencia” nos comenta el albaceteño.

En su segundo año como profesional en el Albacete Balompié, Catali fue capitán, “por el año 85 y pasar por todas esas plantillas y al final, que el equipo consiguiese ese plantel de jugadores, que nos llevó a esos triunfos, para mí como capitán y más de aquí de Albacete es un orgullo. Gracias a Dios, esos años todo el mundo los recuerda y que lo pasaran tan bien con nosotros, es un orgullo”.

Catal sigue recibiendo el cariño de la gente y él lo agradece enormemente, “es lo que más nos gusta, la gente nos recuerda de aquellos tiempos del Queso Mecánico, nos solicitan para cualquier cosa y por supuesto, estamos predispuestos a hacerlo. Para nosotros recibir ese cariño después de 28 años, la verdad es que nos llena de alegría”.

El fútbol ha cambiado pero no en todos los aspectos ha sido para mejor,“ha cambiado en todo, empezando por los balones, las botas, el césped, la televisión y el dinero, que eso lleva a hacer grandes plantillas pero personalmente, me gusta más el fútbol de antes porque era otra cosa, con más pasión, no se miraba tanto el dinero, era un poco más fútbol”.

Imagen que nos envía Catali, que fue portada de ABC. Presentación del psicólogo Emilio Lampero

Catali nos confiesa, “todas las entrevistas que me han hecho a lo largo de mi carrera deportiva se han basado en eso, en mi carrera y me hubiese gustado que me hubiesen preguntado cómo empecé.A los 14 años, por dificultades en casa, me tuve que poner a trabajar para ayudar y me fui a una ebanistería, ˋEbanistería Gómez' y allí hicimos un equipo de fútbol sala y allí empezó todo. A partir de ahí, me fui a los juveniles del Albacete Balompié, luego al Atlético Albacete y es una etapa que también recuerdo mucho, porque aún guardo mucha amistad con aquellos compañeros míos de trabajo de ebanistería y estoy orgulloso de haber sido su compañero”.

Catali no solo ha sido jugador sino que también segundo entrenador del Albacete,perose queda con la faceta de jugador,“se sufre mucho en el banquillo y siendo segundo sufrí mucho, no me imagino ser el primero. En el campo hay veces que también se sufre, pero en el campo puedes correr y desgastar toda esa rabia. Me quedo como futbolista sin duda”.

La temporada 2018-2019, el Albacete de Ramis hizo soñar a la afición, el equipo superó los números de la temporada 90-91, donde se consiguió el ansiado ascenso, pero esta vez no pudo ser. En la presente campaña ha habido muchos cambios al margen del COVID-19. “Una pena que al final no se consiguiera el ascenso, se hizo una buena temporada y ahí, se demuestra que ascender a Primera División no es nada fácil. Lo que es el fútbol, el año pasado el Albacete juega la promoción y este año, destituyen a Ramis, pero esto es así. Al equipo lo veo bien, la época de Ramis se nos fueron 5 ó 6 jugadores claves y eso, se está notando porque ahora por desgracia estamos luchando por no descender” nos comenta el exfutbolista.

El regreso del deporte en general, no solo del fútbol depende de la evolución de la pandemia. Los equipos ingleses han comenzado a entrenar en las instalaciones deportivas con grandes distancias, utilizando diez campos de fútbol. Las ligas holandesa y francesa se han suspendido y en España, el Gobierno prevé la vuelta a los entrenamientos a partir de este lunes 4 de mayo y tras superar test por coronavirus. Si todo va bien, en junio y julio se disputaría LaLiga. Javier Tebas está convencido de que se va a jugar, pero ante la negativa de algunos clubes a volver, advierte de que si no se disputa habrá descensos y ascensos, no contemplan ampliar las categorías porque afirma que eso afectaría al fútbol mundial. Si se tomase esa decisión, el Albacete mantendría la categoría por muy poco, y con un partido menos. “No cabe duda, de que nadie va a estar contento con la decisión que se tome. Particularmente, pienso que el fútbol es para los futbolistas y para los aficionados, yo no concibo el fútbol sin aficionados y si hay que terminar LaLiga sin aficionados considero que es mejor que termine ya. Está claro que pensando egoístamente, a nosotros nos viene mejor que la competición acabe ya y nos mantengamos en Segunda y el año que viene empezar con ilusiones renovadas. Me quedo con que LaLiga acabe ya y el Albacete en Segunda División otro año” nos comenta Catali.