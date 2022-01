La atleta rodense María José de Toro, en un gran momento de forma

La atleta María José de Toro consiguió el domingo en la Media Maratón Internacional de Santa Pola un nuevo éxito. La rodense, espoleada por el magnífico resultado obtenido hace unas semanas en Valencia, donde batió el récord F45 de 5.000 y 10.000 metros en ruta, se presentó en la ciudad costera avalada por los resultados y por un inmejorable estado de forma que rubricó en carrera.

De Toro fue capaz de rebajar el récord de España de la distancia en +45 (21.097 metros), dejarlo en 1.17.42, entrar undécima en la prueba absoluta y hacerlo en una jornada de lluvia permanente y con charcos en las calles.

En Deportes COPE Albacete hemos hablado con ella y nos ha explicado que “estamos en buen momento, asimilando entrenamientos y carreras muy bien, porque lo más importante es tener salud... cuando tienes salud y te respetan las lesiones todo va mejor”.

Sobre la prueba disputada el domingo en Santa Pola, De Toro, casi quitándole importancia al logro conseguido nos indica que “la intención era bajar el récord de mi categoría aunque no me había preparado específicamente para una media, pero las sensaciones que tuve en Valencia semanas atrás fueron muy buenas y la gente que me rodea me animó. Así que, la intención era bajar del 1.18.25 de María José Pueyo, mantuve el ritmo de 3:40 durante toda la carrera a pesar de la lluvia persistente, las zapatillas mojadas y los charcos, pero todo salió bien”.





Le insistimos a María José en que le quita importancia a semejante logro y ella insiste: “claro que hay mucho trabajo detrás, que a veces se hace duro, pero yo no me dedico a esto al 100% porque tengo que compaginar trabajo y familia, pero cuando te gusta tanto lo que haces, cuando llegas al final del día y has podido conjugar todo eso, el cansancio existe pero te sientes bien”.

Próximos retos

De Toro, que espera recuperarse del esfuerzo y de un ligero constipado que le ha dejado la humedad y la lluvia de Santa Pola, tiene la mirada puesta ahora en Jaén donde este fin de semana se disputa el Campeonato de España de Cross por Federaciones y ella ganó plaza hace unas semanas en el Regional de la especialidad “lo veo como un regalo después de una buena temporada”.

Después de esa cita llegará la temporada de pista cubierta donde reconoce estar un poco verde aún “ya que por aquí no tenemos ninguna”, pero ilusión y ganas no faltarán en el Campeonato de España en Valencia a principios de mes y el de Europa en Braga a finales. En marzo volverá el campeonato máster de cross; en mayo el campeonato de España de 5K y Media Maratón en Paterna, en Valencia y la temporada terminará antes del verano en Finlandia de nuevo con el Campeonato del Mundo de Cross.