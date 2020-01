El Albacete Balompié se mide al CD Lugo este sábado, a las 18:15 horas en el Ángel Carro

Tras la sesión de entrenamiento de este viernes, el Albacete Balompié viaja a Valencia en autobús, para después coger un avión hacía Santiago de Compostela. El partido ante el CD Lugo, el sábado a las 18:15 horas en el estadio Ángel Carro.

No entra en la convocatoria Rey Manaj. El jueves se despedía del cuerpo técnico sin entrenarse y con una camiseta del Albacete Balompié en la mano, suponemos que para ser firmada por la plantilla. El club manchego, todavía no ha comunicado de forma oficial la marcha de Rey Manaj al filial del FC Barcelona, pero en la despedida con el cuerpo técnico, le preguntaron si ya estaba hecho y él contestó que si.

De los que se van, a los que llegan.

Jon Erice y Maikel Mesa han realizado tres sesiones de trabajo a las órdenes de Ramis y están disponibles para jugar. Gorosito sigue siendo baja. El joven jugador Miguel Ángel se ejercita al margen, tras dejar atrás su grave lesión de rodilla. Acuña se ha incorporado al trabajo de grupo, y Silvestre y Barri son baja por cumplir ciclo, aunque la tarjeta de Diego Barri, que vio en la visita del Fuenlabrada, ha sido recurrida por el club. La otra duda, es Karim Azamoum por un golpe en la cadera en la sesión del miércoles.

El Albacete llega a este partido tras empatar a 1 ante la visita del Fuenlabrada. Ocupa la decimoquinta posición en la tabla, con un partido menos, y con 28 puntos.

“Valoro el punto como positivo, insuficiente para lo que habíamos hecho pero es lo que hay. Seguimos sumando y lo que hay que hacer es seguir insistiendo. Analizar los partidos y ver que tenemos muchas opciones de ganarlos y creo que el otro día las tuvimos, no las aprovechamos pero a seguir insistiendo porque caerá” afirma Ramis.

El Lugo se sitúa en la zona crítica de la clasificación con 22 puntos, ocupa la vigésima posición y llega de perder por la mínima ante el Rayo Vallecano.

Lugo y Albacete, se encuentran en una situación incómoda, aunque el conjunto gallego algo más. En el partido de la ida en el Carlos Belmonte en la decimoquinta jornada, el CD Lugo, en ese momento dirigido por el hellinero Eloy Jiménez, consiguió su primera victoria de la temporada a domicilio contra el Albacete con golazo de Álex López en el minuto 80. En en ese encuentro, los de Ramis gozaron de infinitas ocasiones pero la suerte no estuvo de su lado.

Ahora el Lugo está entrenado por Curro Torres.

“El Lugo es un equipo que ha cambiado de entrenador, que ha cambiado un poco la filosofía, con respecto sobre todo al Lugo que vimos en el Belmonte no hace mucho, ha sido siempre un equipo dominador y aquí vinieron y no fue así. Han vuelto a recuperar esa esencia otra vez, pero también el partido de casa, con el primer partido con el entrenador, cambiando con esa esencia, no les fue bien. En el campo del Rayo, por momentos si estuvieron bien, pero también no pudieron sacar nada, todo eso genera también alguna duda que intentaremos aprovechar. Espero un equipo a cuchillo, muy intenso, con intención de dominar el partido, de hacerse con el balón, de hacernos sufrir, de hacernos correr pero tenemos que responder a eso con la intensidad que requiere cualquier partido de esta competición y luego, gestionando bien el balón que cada vez creo que hemos ido a mejor, en ese sentido” opina Ramis del rival.