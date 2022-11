El Albacete Balompié ya era un club y competía en 1939

El Albacete Balompié ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que modifique la fecha de fundación que consta hasta hoy y que a partir de ahora sea 1939 y no 1940 como creíamos.

Este hecho ha sido demostrado con abundante documentación la investigación llevada a cabo por el periodista y documentalista Paco Villaescusa y plasmada en la gran enciclopedia histórica del club (De blanco a blanco), presentada este martes en la Filmoteca.

Villaescusa ha conseguido pruebas más que patentes de que aquel club que fundaron Antonio Tabernero, Pedro Monzón y Antonio Lozano Matarredona -eso no ha cambiado- ya competía en diciembre de 1939, de hecho salió campeón de aquella Primera categoría en la que se inscribió tras terminar la Guerra Civil (1936-1939).

Lo que sucedió en aquel 1 de agosto de 1940 que hasta ahora constaba como fecha de fundación, fue la firma de un acta que de alguna manera daba oficialidad a lo que ya venía existiendo desde un año antes.

Vídeo





Este libro, que desde hoy se vende, recoge cada temporada, cada jugador, más de mil con sus datos de partidos jugados, minutos o goles, pero también, entrenadores o presidentes...

Muchos de ellos se reunieron este martes en la presentación de este De blanco a blanco y fue un gran momento para volver a encontrar a personajes de todas las épocas con los que se configuró un once formado por Manu Fuster, José Antonio González Padilla, Catali, Matilde Martínez, Juan Ignacion Rodríguez, Juanito, Leo, Julián Rubio, Monroy o Fran Noguerol, a los que se incorporó al utillero de la década de los 40 Epifanio Vizcaíno, los entrenadores César Ferrando y Benito Floro y los presidentes Rafael Candel y Ángel Contreras.





No faltaron las instituciones locales, provinciales o regionales como el delegado de la Junta o el rector de la UCLM, Julián Garde, aunque destacamos a la Diputación Provincial que ha prometido que en todas las bibliotecas de la provincia habrá un ejemplar de este De Blanco a Blanco, porque "el Alba no solo es de la capital -según dijo Santiago Cabañero- sino .también de la provincia y por qué no decirlo, también de toda la región",