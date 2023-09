Alba Redondo se da un baño de multitudes en su vuelta a Albacete

Unas doscientas personas han acompañado este viernes tarde a la albaceteña Alba Redondo, campeona del mundo con España hace un par de semanas y que desde que marchara con la Selección a la concentración previa al Mundial allá por junio no había pisado tierras manchegas.





En las pocas horas que la delantera del Levante ha estado en su ciudad, ha tenido tiempo para hacer el saque de honor en el partido entre el Albacete Balompié y el Real Valladolid así como descubrir las letras que forman su nombre y que a partir de ahora hacen de 'los municipales' los nuevos campos 'Alba Redondo'.

En el acto organizado por el Ayuntamiento, la internacional, acompañada en todo momento por su familia, también ha sido agasajada por buena parte de su barrio, el de San Pablo, que incluso con una pancarta se ha hecho presente para recordar a la jugadora unos orígenes que nunca ha olvidado y siempre ha tenido presentes".

En su intervención ante los medios, Alba ha dicho llevar con naturalidad las muestras de cariño o el hecho de que muchas niñas vean en ella un referente, afirmando que "tenía muchas ganas de volver, recibir el calor de la gente, de mi barrio y me siento orgullosa de ser albaceteña y de recibir tanto cariño".





La delantera del Levante UD ha aprovechado para agradecer a Manuel Serrano y al Ayuntamiento de Albacete que el día de la final se pusiera una pantalla gigante en el parque de la Fiesta del Árbol: "me han contado que fue alucinante y solo puedo decir gracias".

Sobre el futuro y lo conseguido, Alba ha comentado que "cuando vinimos a España fuimos conscientes de la que habíamos liado pero esto no puede acabar aquí porque en la vida siempre hay siempre metas. La gente que me conoce sabe que yo soy muy intensa, que me esfuerzo por ser mejor persona y mejor futbolista y tengo todas las herramientas para ello".