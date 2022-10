Maldito Festival pone a Albacete en el mapa creador de la videopoesía

Del 2 al 6 de noviembre se celebra en Albacete el Maldito Festival de Videopoesía, que alcanza su 6º edición y que extiende su actividad más allá del Concurso Internacional de Videopoesía que ha recibido este año más de 300 trabajos, entre los que se han seleccionado los 20 finalistas que irán al concurso.

“Albacete ha sido; es y, quiere seguir siendo, Ciudad de las Letras”, ha asegurado el vicealcalde y concejal de Cultura, Vicente Casañ, que ha presentado el logotipo, con esta leyenda, que se hará visible en todos y cada uno de los eventos que se celebren en la ciudad, relacionados con la literatura, siempre presente en la programación cultural.

El VI Maldito Festival de Videopoesía arrancará el 2 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro Circo, donde se proyectará la selección de 20 videopoemas seleccionados en el Concurso Internacional, “son obras que merecen mucho la pena y que han sido premiadas, con premios en metálico, porque creemos que la creación artística debe estar más incentivada”, ha destacado Javier García, que ha animado a la ciudadanía a acercarse a la videopoesía y descubrirla. El director gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez, ha confesado que descubrió la videopoesía en la edición de Maldito Festival del año pasado, “era un ignorante, no sabía nada de esto, y he de confesar que me sorprendió, por eso animo a todos los públicos, y en especial a las personas con cierta edad, a que se acerquen y disfruten”.

Tras la proyección de los videopoemas finalistas, Alejandro Santoyo ofrecerá un concierto para presentar su último trabajo, El corazón es un órgano de fuego. “Santoyo -ha opinado el director del Maldito Festival- es uno de los artistas más prometedores que ha dado la ciudad, será sin duda un concierto inolvidable”.

Muestra de Cine Poético

El Maldito Festival se trasladará el 3 de noviembre a la Filmoteca Municipal, con la I Muestra de Cine Poético, para la que se han seleccionado seis trabajos, que se proyectarán en tres sesiones dobles.

Así, a las 5 de la tarde, se proyectará Espacio Exterior y Oda al Llanto, trabajos realizados en Argentina y en Brasil; en la segunda sesión, a las 19.15 horas, se exhibirá Sinfonía de lo invisible, creación firmada en Méjico y el documental Videopoesía: 25 años de Videobardo, el festival que se celebra en Portugal, origen de los festivales videopoéticos de Europa, “y tenemos el orgullo, ha apostillado Javier García, que cada uno de los artistas que protagonizan este documental, han presentado obra en el Maldito Festival de Albacete”.

La tercera y última sesión de este Cine Poético será a las 21.30 horas, con la proyección de otro trabajo divulgativo sobre Videopoesía en Portugal y España y la creación La voz y el martillo, “un trabajo precioso, que merece la pena.

El 4 de noviembre, en el Auditorio Municipal, el Maldito Festival traerá a Abraham Boba al escenario. El compositor y cantante de León Benavente ofrecerá un concierto en el que recitará sus poesías, al piano, con audiovisuales creados por Luis Patiño. Y, para finalizar, el 5 de noviembre, será la Maldita Fiesta de clausura, en la Sala Cachorra Yeyé, con la poetisa Laura Sam, con la música de Juan Escribano.

Javier García ha destacado que en cada cita de Maldito Festival se sortearán dos suscripciones anuales a Filmin, plataforma que colabora con este festival. En Filmin pueden verse las videopoesías finalistas de las cinco ediciones que ha tenido hasta ahora el festival, casi 150 videocreaciones, “estamos creando un banco de datos, una bibliografía de videopoesía online que será imperecedera, que pueda verse desde cualquier lugar del mundo y que quedará para siempre”.