La Banda Sinfónica Municipal a los pies de los hospitales de Albacete

La Banda Sinfónica Municipal de Albacete ha rendido un homenaje a los sanitarios, -en su nombre, en el del Ayuntamiento de Albacete y en el de toda la ciudad-, como mejor sabe hacerlo, llevando su música a la misma puerta de los hospitales de la ciudad.

Este sencillo, pero sentido homenaje en honor a los héroes de la pandemia, los músicos de la agrupación sinfónica han ofrecido un concierto a pie, interpretando partituras como “ Resistiré ”, del Dúo Dinámico, canción que se convirtió casi en un himno durante las semanas de confinamiento; el popular pasodoble español “Suspiros de España”, del maestro Álvarez Alonso; “We are the Champions”, de Queen o “You’ll be in my heart”, de Phil Collins.

Este homenaje musical ha tenido lugar esta mañana por partida doble. A las 11.00 horas el ocncierto ha sido a las puertas del Hospital General Universitario y a las 12.30 horas en el Hospital Perpetuo Socorro. Los sanitarios no han dudado en salir a la puerta de los hospitales, asomarse a las ventanas y aplaudir agradeciendo este emotivo y bonito concierto.

Este reconocimiento a los sanitarios se encuadra dentro de una serie de homenajes que el Ayuntamiento de Albacete y la Banda Sinfónica Municipal de Albacete irá ofreciendo a distintas instituciones, entidades y colectivos, en próximas fechas.

Tras varias semanas sin poder ofrecer su música en vivo, por la situación de emergencia sanitaria, la Banda Sinfónica Municipal ofreció la semana pasada su primer concierto inaugurando su temporada de Conciertos de Verano. El segundo concierto tendrá lugar mañana, a las 20.30 horas, de nuevo en el Parque de Abelardo Sánchez, en la explanada del colegio San Fernando, con un límite de aforo de 350 personas sentadas.

Para este concierto, la agrupación ha preparado un programa titulado “Melodías de Siempre”. Interpretarán una selección de “La bella durmiente”, de Tchaikovsky; “La bella Italia”, de H. Kolditz; “Lo que el viento se llevo”, de M. Steiner; el pasodoble de Rojas “Nerva”; composiciones del Dúo Dinámico y “Va pensiero”, de Verdi.