Si buscas la acepción 'mifarma' en internet, ya sea como noticia o como referencia empresarial, siempre encontrarás otra palabra, Albacete, unida a la historia de éxito de esta empresa líder en España del sector de farmacia. Después de varios contacto en estos últimos años con sus fundadores, Reme Navarro y Javier de la Rosa, tenemos claro que eso ocurre porque esta firma que nació hace diez años desde una pequeña farmacia en Tarazona de la Mancha, nunca ha perdido la vocación y los mejores valores de esa atención cercana de la gente de esta tierra.

Conseguidos estos primeros objetivos en el mercado nacional -en solo 10 años-, ahora nace Atida, bajo cuyo paraguas internacional mifarma se lanza ahora al mercado europeo y su objetivo es el mismo, liderar este sector y seguir creciendo, pero hacerlo sin perder ese ADN Albacete porque, según nos cuenta la cofundadora Reme Navarro: "para nosotros es muy importante transmitir esa cercanía que tiene la gente de Albacete. Nos ponemos en la piel de esa persona que desde cualquier sitio de España, incluido Albacete, piensa que se puede construir, trabajando mucho, lo que quieras. En mifarma, haber nacido en Albacete, estar en Albacete y construir lo que construimos desde aquí es muy importante".

Ante aquellos que rápidamente huyen de la tierra "nosotros sentimos el orgullo. Nos gustar recalcarlo. Le da un punto de valor y no podemos decir de donde no somos". Y es que no se puede olvidar lo que uno es, las raíces, porque "somos lo que somos gracias a nuestra experiencia de farmacia física y de calle. Por ello hemos querido mantener siempre ese contacto y esa cercanía con nuestros clientes, sean de donde sean y lo hacemos a través de diferentes vías como el blog, youtube o el correo electrónico que yo misma atiendo cada día para informar y asesorar como si detrás de un mostrador de farmacia estuviera".

Podemos hacer lo que queramos

Reme Navarro, que ahora extiende sus atribuciones con el nacimiento de Atida, cree que "los albaceteños nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos y poder demostrar al mundo que somos capaces de hacer lo que queremos, como en el caso de mifarma, que ha salido ahora para ser la farmacia más grande de Europa. Hay que estar orgulloso de dónde uno es y de sus raíces".